Свалиха имунитета на унгарският премиер Петер Мадяр заради кражба

Главната прокуратура на Унгария поиска от парламента да свали имунитета на премиера Петер Мадяр заради разследване за кражба. Според официалното изявление на държавното обвинение петицията за суспендиране на защитата на министър-председателя вече е внесена при председателя на Националната асамблея.

Прокурорите посочват, че случаят датира от юни 2024 г. По време на скандал в клуб в Будапеща Мадяр е отнел мобилния телефон на друг посетител, който го е заснемал. След това премиерът прибрал устройството и по-късно го изхвърлил в река Дунав. По време на инцидента той е бил евродепутат и тогава Европейският парламент отказа да свали имунитета му по искане на унгарските власти.

Премиерът реагира веднага в социалните мрежи, като обяви, че няма да възрази срещу решението на депутатите, тъй като съвестта му е напълно чиста. Той призова парламента незабавно да го лиши от защита и допълни, че ще се яви пред разследващите с гордост, за да насочи общественото внимание към прокурорите и съществуването на "мафиотска държава".

Междувременно институционалният конфликт между премиера и прокуратурата ескалира в открита война с постоянни взаимни обвинения.