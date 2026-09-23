BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 59
В развитие Вандалски акт или справедливост: Слави Трифонов срина плочата на Калушев

Свалиха имунитета на унгарският премиер Петер Мадяр заради кражба

Той взел телефона на човек, който го снимал

23.09.2026 | 13:59 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Главната прокуратура на Унгария поиска от парламента да свали имунитета на премиера Петер Мадяр заради разследване за кражба. Според официалното изявление на държавното обвинение петицията за суспендиране на защитата на министър-председателя вече е внесена при председателя на Националната асамблея.

Прокурорите посочват, че случаят датира от юни 2024 г. По време на скандал в клуб в Будапеща Мадяр е отнел мобилния телефон на друг посетител, който го е заснемал. След това премиерът прибрал устройството и по-късно го изхвърлил в река Дунав. По време на инцидента той е бил евродепутат и тогава Европейският парламент отказа да свали имунитета му по искане на унгарските власти.

Свързани статии

Премиерът реагира веднага в социалните мрежи, като обяви, че няма да възрази срещу решението на депутатите, тъй като съвестта му е напълно чиста. Той призова парламента незабавно да го лиши от защита и допълни, че ще се яви пред разследващите с гордост, за да насочи общественото внимание към прокурорите и съществуването на "мафиотска държава".

Междувременно институционалният конфликт между премиера и прокуратурата ескалира в открита война с постоянни взаимни обвинения.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Петер Мадяр Унгария имунитет кражба премиер
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem