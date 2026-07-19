Орбан: Тиранията в Унгария вече е реалност

В Унгария настъпи открита тирания заради действията на министър-председателя Петер Мадяр и партия „Тиса“.

Това заявиха в официално изявление от опозиционната партия „Фидес“ след като президентът Тамаш Шуйок подписа конституционно изменение, с което се прекратява неговият мандат.

„Мадяр и партия „Тиса“ извършиха насилствено нападение срещу президента по начин, невиждан досега в Европейския съюз. Те го поставиха в унизително положение, упражниха натиск върху него и в крайна сметка го отстраниха от длъжност. Това е прецедент в Унгария, какъвто не е имало от епохата на най-мрачните диктатури“, се посочва в позицията на „Фидес“.

Партията на бившия премиер Виктор Орбан подчерта, че Шуйок е станал жертва на политическото насилие на „Тиса“, и допълни, че Петер Мадяр е тласнал страната в конституционна криза.

„Ако днес това може да бъде сторено с президента на републиката, утре в Унгария ще бъде възможно да се направи всичко с всекиго“, предупреждават от опозицията. В изявлението се добавя още, че парламентарната група на „Фидес“ ще използва всички налични средства, за да се противопостави на автокрацията, и ще подкрепи всички форми на мирен и законен отпор.

„Днес бе премахнато последното препятствие. Тиранията вече не е заплаха, а реалност. Ако това можеше да се случи с държавния глава, то тогава никой вече не е в безопасност. Боже, пази Унгария! Това написа от своя страна бившият министър-председател Виктор Орбан.

Председателят на унгарския парламент Агнес Форстхофер ще изпълнява длъжността временен държавен глава, докато парламентът избере нов президент на страната в рамките на законовия 30-дневен срок. В Унгария президентът на републиката няма право на вето, когато става въпрос за промени в Конституцията.