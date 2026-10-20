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Демонстранти се залепиха за пътното платно пред завод на „Райнметал“ в Берлин

90 полицаи трябва да се справят с общо 11 демонстранти

20.10.2026 | 14:09 ч. 16
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Девет демонстранти се залепиха днес за пътното платно пред завод на германския оръжеен концерн "Райнметал" в Берлин, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Полицейските служители са били извикани в завода в берлинския квартал "Вединг" в 5:30 ч. местно време (6:30 ч. българско време) и оттогава се опитват да отстранят протестиращите от пътното платно, заяви говорителка на полицията.

По думите ѝ на място са изпратени до 90 полицаи, за да се справят с общо 11 демонстранти.

"Райнметал", най-големият производител на оръжия в Германия, започна производство в завода във "Вединг" по-рано тази година. Оттогава предприятието многократно бе обект на протести, в които участваше и активистката за климата и социалната справедливост Грета Тунберг.
(БТА)

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