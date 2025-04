Марк Зукърбърг пострада тежко, загуби $18,9 млрд. от срива на борсата

Собственикът на Фейсбук Марк Зукърбърг е най-пострадалият от вчерашния крах на борсите, предизвикан от новите мита на Тръмп. Той загуби 18,9 млрд. долара и според двата индекса, които следят милиардерите в света - на Форбс и на Блумбърг. Това са 8,85% от богатството му, пишат от "24 часа".

Много е пострадал и собственикът на Амазон Джеф Безос - 16 млрд. - 7,54%. Илон Мъск е чак на трето място по загуби, въпреки че компанията му Тесла падна с 5,5%. Според Блумбърг той е загубил 11 млрд. Форбс обаче оценява загубите му само на 8,7 млрд. Откакто влезе във властта Мъск е изгубил общо 110 млрд. долара - повече от една четвърт от състоянието си.

9,9 млрд. е загубил собственикът на Оракъл Лари Елисън, 9,4 млрд. - Майкъл Дел от Дел Текнолъджи. Дел е и най-губещият в проценти - крахът на борсите унищожи 9,9% от богатството му.

Братята Кирил и Георги Домусчиеви не са пострадали от вчерашния срив - те си остават на 1350-о място в индекса на Форбс с по 2,7 млрд. долара.

Общото богатство на 500-те най-богати в света намаля с 208 милиарда долара вчера, според индекса на Блумбърг. Това е четвъртият по големина еднодневен спад в 13-годишната история на индекса и най-значителният след пандемията от Ковид-19. Посочва се, че повече от половината милиардери в списъка са обеднели средно с 3,3%.

Най-сериозно са засегнати американските милиардери. Карлос Слим, най-богатият човек в Мексико, спечели 2,2 млрд.

Приблизително 2,5 трилиона долара бяха изтрити от индекса S&P 500 в четвъртък.

Щетите са най-тежки за компании, чиито вериги за доставки са най-зависими от задграничното производство. Акциите на Apple Inc., която произвежда в Китай по-голямата част от продадените в САЩ устройства, паднаха с 9,3%. Акциите на Lululemon Athletica Inc. и Nike Inc., които са сред компаниите с производствени връзки с Виетнам, белязаха спад надолу с повече от 9%. Target Corp. и Dollar Tree Inc., търговци на дребно, чиито магазини са пълни с продукти, произхождащи извън САЩ, също отбелязаха срив с повече от 10%.

