IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 5

Певицата Дара очарова по бански сред природата

Секси кадри от звездата

19.08.2025 | 01:40 ч. Обновена: 19.08.2025 | 03:27 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дара разгорещи страстите в Instagram. Младата българска певица впечатли почитателите си с нова серия кадри в социалната мрежа. През миналата седмица 26-годишната звезда постна поредица снимки сред природата.

Първо виждаме красив пейзаж. А на следващите няколко кадъра Дара позира на фона на полето. Тя по оскъден бански и очарова с визията си.

Изпълнителката на "Родена такава" e по тъмен бански от 2 части, който е тип прашка. На някои от снимките Дара е в гръб и феновете се възхищават на тялото ѝ. Тя е с вдигната коса.

Дарина Йотова събра много комплименти за публикацията.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Дара бански природа
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem