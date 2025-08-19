Певицата Дара очарова по бански сред природата

Дара разгорещи страстите в Instagram. Младата българска певица впечатли почитателите си с нова серия кадри в социалната мрежа. През миналата седмица 26-годишната звезда постна поредица снимки сред природата.

Първо виждаме красив пейзаж. А на следващите няколко кадъра Дара позира на фона на полето. Тя по оскъден бански и очарова с визията си.

Изпълнителката на "Родена такава" e по тъмен бански от 2 части, който е тип прашка. На някои от снимките Дара е в гръб и феновете се възхищават на тялото ѝ. Тя е с вдигната коса.

Дарина Йотова събра много комплименти за публикацията.

