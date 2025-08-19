IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Седмичен хороскоп за всяка зодия до 24 август

Очакват ни изненади

19.08.2025 | 04:25 ч. Обновена: 19.08.2025 | 05:33 ч. 0
Снимка: istock

Повече за вашата зодия може да прочетете в седмичния ни хороскоп, изготвен от астролог Петя Георгиева. 

Овен

Намалете темпото. Постарайте се да съчетаете оптимално домашно-битовите и професионалните ангажименти. Направете го така, че да не се лишавате от лично време и предпочитания. Стремете се към баланс между вътрешната си свобода и публичните прояви. Разпределяйте задълженията, не се опитвайте да се справите с всичко самостоятелно. Ангажирайте се само с отговорностите, с които имате пряка и неразривна връзка.

Телец

Предстои период, в който ще можете да се посветите на творчество, на близките си, на дребните житейски радости. Ще получавате впечатляващи резултати от всичко, което правите с удоволствие. Почти ежедневно ще имате нови преживявания, повод за добро настроение. Първоначално ще са свързани предимно с професионалните търсения, а в последните дни ще засегнат личните отношения. Не прекалявайте с инициативата и импровизациите.

Близнаци

Ориентирайте усилията си към подобряване на ежедневието. Отделете време за създаване на онези удобства, които предпочитате, но по някакви причини непрекъснато отлагате. Ограничете контактите до такива, които ви радват, не ви създават допълнителни грижи и не изискват от вас да променяте динамичния си стереотип. Разпределете периодите на работа и почивка по начин, който би ви осигурил стабилен тонус и достатъчно въображение, за да избегнете конфликтни ситуации.

