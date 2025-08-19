Седмичен хороскоп за всяка зодия до 24 август

Повече за вашата зодия може да прочетете в седмичния ни хороскоп, изготвен от астролог Петя Георгиева.

Овен

Намалете темпото. Постарайте се да съчетаете оптимално домашно-битовите и професионалните ангажименти. Направете го така, че да не се лишавате от лично време и предпочитания. Стремете се към баланс между вътрешната си свобода и публичните прояви. Разпределяйте задълженията, не се опитвайте да се справите с всичко самостоятелно. Ангажирайте се само с отговорностите, с които имате пряка и неразривна връзка.

Телец

Предстои период, в който ще можете да се посветите на творчество, на близките си, на дребните житейски радости. Ще получавате впечатляващи резултати от всичко, което правите с удоволствие. Почти ежедневно ще имате нови преживявания, повод за добро настроение. Първоначално ще са свързани предимно с професионалните търсения, а в последните дни ще засегнат личните отношения. Не прекалявайте с инициативата и импровизациите.

Близнаци

Ориентирайте усилията си към подобряване на ежедневието. Отделете време за създаване на онези удобства, които предпочитате, но по някакви причини непрекъснато отлагате. Ограничете контактите до такива, които ви радват, не ви създават допълнителни грижи и не изискват от вас да променяте динамичния си стереотип. Разпределете периодите на работа и почивка по начин, който би ви осигурил стабилен тонус и достатъчно въображение, за да избегнете конфликтни ситуации.

Източник: Седмичен хороскоп за 18 – 24 август