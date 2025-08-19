Коса с кайсиев цвят – комбинация между светъл меден нюанс и ягодоворусо

► Лятото е слънчеви лъчи, светлина и много цвят

► Така е и с тенденциите в прическите, които са вдъхновени от слънцето

► Най-актуалният цвят при русите коси е кайсия

Косата кайсия е слънчевият цвят, вдъхновен от елегантността на европейското лято. Кайсиеворусата коса е лятна тенденция, съчетаваща топлина, мекота и естествен блясък.

Носи в себе си желание за свежест, слънце и спонтанност. Този нежен нюанс се откроява по плажовете и калдъръмените улички на европейските морски курорти.

