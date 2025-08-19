IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Коса с кайсиев цвят – комбинация между светъл меден нюанс и ягодоворусо

Нежен баланс между мекотата на кайсията и смелостта на ягодоворусото

19.08.2025 | 03:45 ч. Обновена: 19.08.2025 | 05:28 ч.
► Лятото е слънчеви лъчи, светлина и много цвят

► Така е и с тенденциите в прическите, които са вдъхновени от слънцето

► Най-актуалният цвят при русите коси е кайсия

Косата кайсия е слънчевият цвят, вдъхновен от елегантността на европейското лято. Кайсиеворусата коса е лятна тенденция, съчетаваща топлина, мекота и естествен блясък.

Носи в себе си желание за свежест, слънце и спонтанност. Този нежен нюанс се откроява по плажовете и калдъръмените улички на европейските морски курорти.

