Bloomberg TV Bulgaria отбелязва 10 години с нов главен редактор и още по-амбициозна визия за бъдещето

Bloomberg TV Bulgaria задава стандарта за бизнес журналистика у нас от 2015 година. Десетилетие по-късно тя не просто информира, а изпреварва новините. Превежда цифри, тенденции и понятия на достъпен и точен език. Тази есен медията ще отбележи първите 10 години от старта си в България – с поглед напред и с визия за следващите десет.

В навечерието на своя юбилей, Bloomberg TV Bulgaria обявява важни промени в редакционния си екип и структура, насочени към устойчиво развитие, дигитална трансформация и още по-силен фокус върху качественото бизнес съдържание.

След като в продължение на няколко години Ивайло Лаков ръководи успешно редакционното съдържание и екип на Bloomberg TV Bulgaria, неговата отговорна роля поема Мариета Фидосиева. С над 30 години опит в националните електронни медии, включително като главен продуцент на новините в БНТ и БНР, както и изпълнителен продуцент на сутрешния блок на NOVA, тя е новият главен редактор на Bloomberg TV Bulgaria.

Фидосиева се присъединява към екипа на бизнес телевизията през януари 2023 г. като продуцент на предаванията „Светът е бизнес“ и „Клуб Investor“, а от 2024 г. и на новото авторско предаване „Футуризъм“, посветено на иновациите, технологиите и бъдещето на индустриите. Като главен редактор тя ще отговаря за програмната стратегия на телевизията, редакционната политика, развитието на журналистическия екип и качеството на съдържанието в ефир.

„За мен е чест да поема редакционното ръководство на единствената бизнес телевизия в България. Bloomberg TV Bulgaria е телевизия с мисия – да прави сложното разбираемо, да превежда глобалните тенденции на местен език и да бъде надежден партньор за всички, които взимат решения. Вярвам, че с екипа, с който разполагаме, с иновативния подход и още по-ясен фокус, ще продължим да бъдем лидер в бизнес съдържанието“, казва Мариета Фидосиева.

Досегашният главен редактор на телевизията Ивайло Лаков ще си вземе заслужена почивка и няма води ежедневното предаване „Светът е бизнес, а ще се фокусира върху седмичното си предаване „Клуб Investor“.

„Да ръководя редакционния екип на Bloomberg TV Bulgaria в последните години беше чест и отговорност. Изключително съм благодарен за доверието и отдадеността на целия екип. Bloomberg TV Bulgaria винаги е била кауза за мен. Сега предавам щафетата в сигурни ръце и оставам свързан с медията чрез съдържание, което обичам – задълбочените разговори в „Клуб Investor“, коментира и Ивайло Лаков.

От есента предаването „Светът е бизнес“ ще има и своя нов водещ в лицето на утвърдения Евгений Генчев, директор на Новините ON AIR по Bulgaria ON AIR. С над 20 години опит в телевизионната журналистика като политически репортер, водещ и продуцент в bTV и NOVA, Генчев се присъединява към Bulgaria ON AIR през 2024 г. В Bloomberg TV Bulgaria той ще обедини анализаторската дълбочина на „Светът е бизнес“ с богатия си журналистически опит, като паралелно запазва длъжността си на директор „Новини“ в Bulgaria ON AIR.

Водещата на сутрешния блок на Bloomberg TV Bulgaria Роселина Петкова поема позицията на главен редактор на списание Bloomberg Businessweek Bg от август 2025 г. Петкова е част от телевизията от 2021 г. и се утвърди като едно от ярките млади лица в бизнес журналистиката у нас. Стартира като редактор в предаването „В развитие“, където води авторската си рубрика Made In Green, посветена на климатичните политики, зелената трансформация и устойчивото развитие.

Впоследствие рубриката прераства в отделно предаване, което се излъчва всеки понеделник в 21:00 часа. В новото си амплоа тя ще развива стратегическото съдържание на списанието, ще работи с автори, анализатори и партньори и ще разширява дигиталното му присъствие.

