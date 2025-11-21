Доц. Петър Чобанов, топ банкери и финансови директори се включват в конференцията „Еврозоната: Уравнения и решения“ 2025

На 25 ноември в хотел „Хилтън“, София, Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria ще обединят водещи експерти от банковия, финансовия, технологичния, застрахователния, пенсионноосигурителния и ритейл секторa на ключовата за годината финансова конференция „Еврозоната: Уравнения и решения“. Сред участниците са доц. Петър Чобанов, Калин Христов, Цветослав Димов, Теодор Маринов, Димитър Шумаров, Кристофор Павлов, Силвия Младенова, Цветомир Узунов, Галя Димитрова, Цветомир Досков, както и ръководителите на водещи застрахователни и пенсионни компании – Коста Чолаков, Николай Станчев, Владимир Нечев и Николай Стойков. Програмата обединява професионалисти с ключова роля в процеса на присъединяване към еврозоната, които ще очертаят реалните предизвикателства и възможности пред българската икономика.

Парични и бюджетни политики: ефектът върху банковия сектор

Събитието ще бъде открито с ексклузивно интервю с доц. Петър Чобанов, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“ и бивш министър на финансите, който ще постави контекст за състоянието на публичните финанси, инфлационните процеси и устойчивостта на банковата система. В дискусията се включват Калин Христов, един от най-разпознаваемите макроикономически експерти в страната; Цветослав Димов, главен финансов и изпълнителен директор и член на УС на Банка ДСК; Теодор Маринов, член на УС и изпълнителен директор „Финанси“ на ОББ; Димитър Шумаров, заместник главен изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на Пощенска банка, както и Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк. Те ще анализират как фискалните и монетарните политики влияят върху банковия бизнес и ще очертаят реалистични сценарии за сектора в контекста на бъдещото въвеждане на еврото.

Платежният и инвестиционният пазар в условията на ускорена дигитализация

Втората част на програмата е посветена на развитието на платежните системи, инвестиционните продукти и технологичните решения, които променят финансовата среда. Участие ще вземат финансовият експерт Калин Христов; Силвия Младенова, изпълнителен директор на Smart Factoring; Цветомир Узунов, финансов директор на Kaufland България; Галя Димитрова, изпълнителен директор на IRIS Solutions; и Цветомир Досков, старши вицепрезидент на финансовата вертикала на Sirma Group. Те ще коментират ролята на иновациите, повишаващите се изисквания към бизнесите и потребителите, регулаторните промени и очакванията как еврозоната ще трансформира платежния и инвестиционния пазар.

Застраховане и пенсионно осигуряване: стабилност, реформи и адаптация

Новият панел в програмата поставя фокус върху един от най-съществените сектори за устойчивостта на икономиката – застраховането и пенсионното осигуряване. В него ще участват Коста Чолаков, председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ; Николай Станчев, председател на УС и главен изпълнителен директор на Дженерали Застраховане; Владимир Нечев, главен изпълнителен директор на ПОК „ДСК – Родина“; и Николай Стойков, главен изпълнителен директор на ОББ Пенсионно осигуряване. Те ще разгледат ключовите теми за сектора – от адаптацията към европейските регулации през стабилността на пенсионните фондове до очакваните промени за бизнеса и потребителите след приемането на еврото.

Модератор на трите панела ще бъде журналистът Петър Илиев от Money.bg.

След всеки панел ще се провежда и кратка Q&A сесия при изключени камери, по време на която присъстващата публика ще има възможност лично да зададе въпроси към панелистите. Този формат осигурява допълнително ниво на ексклузивност и позволява още по-задълбочен разговор с водещите експерти.

