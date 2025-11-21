Новият бутик-хаус на първа линия море на КУБ получи Акт 15 и е готов за въвеждане в експлоатация

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
21.11.2025 | 15:30 ч.
Международната корпорация КУБ обяви, че за комплекса КУБ КАБАКУМ на варненското крайбрежие е издаден Акт 15. Документът потвърждава завършването на всички основни строителни и инженерни работи и отваря пътя към окончателното въвеждане на обекта в експлоатация, поради което вече е започнало и предаването на ключовете на бъдещите обитатели.

Както се съобщава на сайта на инвеститора, КУБ КАБАКУМ е пример за качествен антикризисен девелопмънт: започвайки този проект, КУБ поема завършването на проблемен апарт-комплекс на първа линия море, който в недостроен вид години наред е развалял облика на курортната зона и е оставял инвеститорите без обещаните жилища.

След промяна на концепцията сградата е трансформирана в камерeн бутик-хаус, а прилежащата територия е изчистена от нерегламентирано сметище и благоустроена – включително с поддържана и осветена алея към морето.

„КУБ КАБАКУМ е резултат от голяма съвместна работа. За нас е важно не просто да строим сгради, а да създаваме пространство, в което хората наистина искат да живеят. А да видим как домът се изпълва с живот – това е най-голямата награда за целия екип“, отбелязва основателят на корпорация КУБ Олег Невзоров.

Посочва се още, че КУБ КАБАКУМ е вече третият проект на КУБ по българското Черноморие, напълно реализиран от влизането на компанията на местния пазар. Комплексът е част от архитектурната колекция Kabakum Collection – серия премиум проекти на корпорация КУБ, които формират новия облик на българското крайбрежие и повишават неговата инвестиционна привлекателност.

