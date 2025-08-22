Българският бизнес изчаква последния момент, за да инвестира в дигитализация

Компаниите у нас инвестират през тази година над 2 милиарда лева за IT решения в областта на изкуствения интелект.

"Традиционно българският бизнес отново изчаква последния момент и тогава инвестира в дигитализация, в различни AI решения. Тези 2 млрд. не отиват да се трансформира самият бизнес, а да се изгради стратегия. Тези пари отиват за запълване на дупки. Вместо да си купим нова лодка, ние просто вземаме по-голяма кофа, с която да гребем водата от лодката, която влиза през дупките", каза експертът в сферата на приложение в бизнеса на изкуствен интелект Яни Лозанов в "България сутрин".

Изкуственият интелект приключва с ChatGPT

"За тях в 80% от случаите изкуственият интелект приключва с ChatGPT. Това изгражда фалшиво самочувствие в бизнесите. ChatGPT е незначителен представител на изкуствения интелект, особено що се касае до бизнес цели. Шегуваме се с колеги, че той е играчка, що се касае до бизнес. Дори бизнесите, които използват активно ChatGPT, го използват крайно грешно", обясни експертът пред Bulgaria ON AIR.

По думите му сериозните компаниите, със сериозни AI стратегии, имат договори за конфиденциалност, които не разкриват.

"Това е технология, която носи значително конкурентно предимство", допълни Лозанов.

Разликите между "използвам" и "интегрирам" изкуствен интелект

"Използваме някакво готово решение като ChatGPT, за да ни спести време. Когато говорим за интегриране, това означава изкуственият интелект да автоматизира различни процеси, да спестява време, ресурси, да оптимизира бизнеса. Рядко се случва фирми да си създадат изкуствен интелект от нулата", уточни Лозанов.

"Компонентите са контекст - защо водим този разговор, роля, кой съм аз - това е нещо, което хората пропускат. Всички програмисти използват изкуствен интелект. Те вземат код от интернет. Шансът да има нещо уникално в кода им, което да бъде откраднато, е минимален", допълни Лозанов.

Гледайте целия разговор във видеото.