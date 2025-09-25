Как Brand IQ успява там, където други маркетингови агенции се провалят?

Brand IQ е американска рекламно-технологична компания с присъствие в България, специализираща в изграждането и управлението на цялостнa дигиталнa маркетинговa стратегия за амбициозни бизнеси търсещи агресивен растеж. Компанията комбинира човешкия опит и силата на дигиталната реклама – от прецизно таргетиране и оптимизация на рекламни бюджети до създаването на креативни кампании – като осигурява устойчив растеж за клиентите си.

Благодарение на съчетанието между аналитичен и креативен модел и постоянния растеж, Brand IQ за втора поредна година влиза в престижната класация Inc. 5000 на най-бързо развиващите се частни компании в САЩ. Списъкът се възприема като „златен стандарт“ за независимия бизнес, в който през годините са попадали компании като Axios, Business Insider, Microsoft, Meta, Under Armour, Timberland, Oracle и Patagonia.

В началото на 2025 г. Brand IQ завърши въвеждането на стандарти на качество и получи международния сертификат ISO 9001:2015 – рядко срещано предимство в динамичния маркетингов сектор. Това гарантира на клиентите на компанията не просто пуснати кампании, а систематичен подход към растежа на техните бизнеси онлайн.

С цел да отбележи международното си признание и да задълбочи присъствието си и локалния пазар, Brand IQ стартира промоционална оферта за нови бизнес клиенти за предстоящия сезон „Черен петък“ – цялостна стратегия, комбинирана с пакет от безплатни дизайн услуги и изготвяне на рекламна стратегия. По този начин Brand IQ дава възможност на местния бизнес да се възползва от най-високите стандарти и рекламни технологии, с които глобалните марки постигат успех.