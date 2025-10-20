В рамките на месец-два цените на горивата ще паднат до 2,20-2,30 лв.

Светът е обхванат от войни, което води до колебания в цената на петрола. Непредвидимите ходове на американския президент Доналд Тръмп и неговата икономическа политика също са фактор, който влияе на пазара.

"Имаме снижаващ пазар от близо 5 месеца. Около 62-63 долара върви барел от сорта Брент. Със стотинки ще върви надолу петролът. Последната седмица са паднали цените на едро с около 15 стотинки, а тези на дребно - с около 7-8 стотинки. Очакваме още 7-8 стотинки да виждаме цените надолу в следващите 2-3 седмици", заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива пред "България сутрин".

Ситуацията по света

Прогнозите за следващите години са излишък от 4-5 млн. барела нефт на ден и всеки производител да намалява производството си, обясни той за Bulgaria ON AIR.

"Има забавяне на икономиката не само в Европа, но и в САЩ и Китай, където електромобилите настъпват на пазарите. При гърците акцизът е много по-висок и зареждат при нас, но само по граничните райони. Гърция е страната с най-много бензиностанции на глава на населението в целия свят", допълни Хаджидимитров.

Според него в рамките на месец-два цените ще бъдат 2,20-2,30 лв. на колонките почти в цялата страна.

"В България има 4000 бензиностанции. Пазарът е спокоен, няма проблеми с доставките. Между 15 и 30 ноември бензиностанциите ще са почти готови цените да минат в евро от 1 януари. Автоматично ще се изписват цените само в евро на касовата бележка, няма да пише в лева", изтъкна гостът.

Най-вероятно от 2027 г. ще започнем да виждаме натиск заради екотакси за всички потребители в Европа, смята Хаджидимитров.

"Ние сме на международен пазар и се регулираме от него. Няма да има кой знае каква промяна след приемане на еврото. Цените в Европа са най-високи, но и стандартът е висок. Повечето колеги ще закръглят цените надолу. Обикновено покрай новогодишните празници има по-високо потребление, но сега не е така. Явно производителите добиват повече нефт. Другият вариант е Русия да прави някакъв дъмпинг отнякъде, за да финансира войната", посочи той.