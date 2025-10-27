Бъдещето между науката и фантастиката – в новия специален проект "Talk 25: Фантастика и реалност" по Bloomberg TV Bulgaria

Какви възможности създава науката за развитието на човечеството? На прага ли сме на нова епоха за човешката цивилизация? Ще поемат ли технологиите контрол над ежедневието ни и какъв ще бъде обликът на медицината на новото поколение? Отговорите на тези въпроси ще потърси специалното издание „Talk 25: Фантастика и реалност“, което ще се излъчи на 2 ноември 2025 г. от 20:00 ч. по Bloomberg TV Bulgaria, както и онлайн на сайтовете bloombergtv.bg, investor.bg и dnes.bg, и в социалните мрежи на медията.

„Talk 25: Фантастика и реалност“ е проект на бизнес телевизията, която само преди дни отбеляза 10 години от създаването си в България. Юбилейната кампания на Bloomberg TV Bulgaria по повод голямата годишнина преминава под мотото “Контекстът променя всичко”. В този дух и като продължение на мисията на проекта Talk 25, в новото си специално тв студио ще бъдат представени най-значимите трансформации, които очертават бъдещето на човечеството в ключови сфери на живота – образование, медицина, технологии, трансформиращото се обществено мислене и стремежът към иновации. Водещи експерти, визионери и иноватори ще обсъдят големите теми на нашето време и контекстът зад тях – от изкуствения интелект и киборг технологиите до високотехнологичната диагностика и наномедицината.

Сред участниците в изданието е Витан Костов, мениджър комплексни технологични решения в Noventiq България. Компанията, отличена с наградата на Microsoft „Партньор на годината 2024“ за България, ще представи темата „AI в услуга на автоматизираните процеси в работна среда“. Фокусът ще бъде върху реалните приложения на изкуствения интелект, които вече оптимизират бизнес процесите, подобряват производителността и освобождават човешкия капацитет. Noventiq ще разгледа конкретни примери за употреба на AI агенти, като постави акцент върху практичните ползи от технологията и нейните ограничения – без футуристични прогнози, а с реални измерими резултати.

Д-р Ангел Радев от Varix Clinic ще коментира ролята на високите технологии в съвременната медицина. Акцентът ще бъде поставен върху иновациите във венозната медицина и минимално инвазивните методи, които подпомагат диагностиката и интервенциите. Разговорът ще насочи вниманието към технологичните решения в здравния сектор и начина, по който те подобряват прецизността и ефективността на медицинските услуги.

В изданието ще участва и д-р Анна Йорданова – специалист по „Хранене и диететика“ и медицински директор на Eurodiet за България. Темата, която тя ще представи, е “Бъдещето на храните”. Диетата на човек след години“. Д-р Йорданова ще анализира как новите технологии променят начина, по който се храним, и ще разгледа съвременните тенденции в потреблението на протеини, които се превръщат в основен фокус на модерната хранителна индустрия. Тя ще постави акцент върху научния подход към храненето като ключов елемент за здравето и развитието на човека.

Проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи ще коментира новите професии, които се появяват в резултат на технологичната революция. Тя ще представи как университетите адаптират своите програми, за да подготвят специалистите на бъдещето, и ще анализира ролята на изкуствения интелект и дигиталните технологии в образователния процес.

„Talk 25: Фантастика и реалност“ ще потърси отговор и на големия въпрос – доколко бъдещето вече е тук. Изданието е част от поредицата „Talk 25“, чрез която Bloomberg TV Bulgaria подкрепя и дава тласък на предприемаческия дух и създаването на иновации.

