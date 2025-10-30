Нови формати и глобални акценти в 14-ото издание на Investor Finance Forum

Investor Finance Forum - водещата и дългоочаквана финансова и инвестиционна конференция на Investor.bg за страната и региона, ще се проведе за 14-а поредна година. Датата е 11 ноември, локацията – Интер Експо Център, а програмата – още по-разнообразна.
През годините Investor Finance Forum се утвърди като най-голямата среща на финансовата и инвестиционната общност за България и целия Югоизточен регион. На 11 ноември тя ще събере водещи икономисти, финансисти, инвеститори, представители на банки, борси и регулатори, които ще коментират и споделят данни и прогнози по най-акуталните теми. В контекста на глобална икономическа несигурност, променящи се лихвени политики и технологична трансформация на финансовия сектор, Investor Finance Forum 2025 ще даде практичен отговор на въпроса: как да инвестираме уверено в динамична среда.
Програмата тази година ще предложи по-широк хоризонт от теми и гледни точки, обединени в шест дискусионни панела, keynote презентации от лидери в сектора, както и специални интервюта с международни експерти, които ще очертаят глобалните тенденции във финансите, технологиите и инвестициите.
Макроикономическите тенденции под лупа ще разгледа откриващият панел на конференцията. По време на него водещи експерти, финансисти и икономисти ще коментират какви са движещите сили на икономическия растеж, рисковете пред българската икономика и нуждата от структурни реформи, които да повишат конкурентоспособността ѝ в европейски мащаб.
Веднага след това конфернецията ще продължи с ексклузивен видео разговор с международен анализатор, който ще представи перспектива „отвъд границите“ – какво означават глобалните икономически промени за регионалните пазари. Втората част от програмата ще бъде посветена на европейската интеграция на капиталовите пазари и финансовия мост между София и Франкфурт – нови инструменти, регулации и възможности за българските компании да се позиционират на международната инвестиционна карта.
Следобедната сесия на Investor Finance Forum ще започне в 13:40 ч. и ще предложи директен поглед към представянето на дружества, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса – с техните резултати, прогнози и стратегии за растеж. Това ще даде на участниците реална представа за състоянието на корпоративния сектор у нас.
Четвъртият панел ще обърне внимание на Финтех сектора и регулациите на крипто пазара и ще очертае тенденциите в прилагането на изкуствен интелект, блокчейн решения и иновативни платформи за търговия и разплащания.
Заключителните дискусионни панели на Investor Finance Forum ще бъдат посветени на новите инвестиционни хоризонти и търсенето на доходност. Те ще представят актуални анализи и прогнози за регионалните и европейските пазари, както и годишната класация на Investor.bg за най-добрите инвестиционни дружества в България – признание за високи резултати и устойчиво управление на активи. Участниците ще обсъдят стратегиите за постигане на доходност в условия на несигурност, както и ролята на различните класове активи в днешната икономика.
Повече информация за програмата и лекторите в Investor Finance Forum, както и как да се регистрирате за безплатно присъствие на събитието, ще откриете на Investor Media PRO.
Генерален партньор на Investor Finance Forum 2025 е Пощенска банка
Основни партньори на събитието са: А1, Amundi, Shelly Group, Българска фондова борса, Елана Фонд Мениджмънт, Сирма Груп Холдинг, Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД, Конкорд Асет Мениджмънт, Юг Маркет ЕАД,
Партньори на събитието са и Alaric Securities, Impetus Capital, Belayer, Global Gaming Solutions, BenchMark, Freedom 24, Ruven Trans, ПОК Доверие, Karoll Broker, Monotes, Hublot, E&M Luxury, Jacob&Co, BG web, ЦКБ Асет Мениджмънт и Nova Translate
Investor Finance Forum се осъщестява и със съдействието на Devin, Ведра Кафе, WhiteBite, Dika, Lovico, Фреш Принт, Phi Bar
Институционални партньори на Investor Finance Forum 2025 са BESCO, Българската финтех асоциация, Българска индустриална камара и Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) и Университетът по застраховане и финанси (УЗФ).
Медийни партньори на конференцията са Bloomberg TV Bulgaria, списание Bloomberg Businessweek Bg, Dnes.bg, списание Business BGlobal, SeeNews.bg, Money.bg, Dir.bg, Банкеръ, в. „Стандарт”, Moitepari.bg.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.