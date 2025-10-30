Нови формати и глобални акценти в 14-ото издание на Investor Finance Forum

Investor Finance Forum - водещата и дългоочаквана финансова и инвестиционна конференция на Investor.bg за страната и региона, ще се проведе за 14-а поредна година. Датата е 11 ноември, локацията – Интер Експо Център, а програмата – още по-разнообразна.

През годините Investor Finance Forum се утвърди като най-голямата среща на финансовата и инвестиционната общност за България и целия Югоизточен регион. На 11 ноември тя ще събере водещи икономисти, финансисти, инвеститори, представители на банки, борси и регулатори, които ще коментират и споделят данни и прогнози по най-акуталните теми. В контекста на глобална икономическа несигурност, променящи се лихвени политики и технологична трансформация на финансовия сектор, Investor Finance Forum 2025 ще даде практичен отговор на въпроса: как да инвестираме уверено в динамична среда.

Програмата тази година ще предложи по-широк хоризонт от теми и гледни точки, обединени в шест дискусионни панела, keynote презентации от лидери в сектора, както и специални интервюта с международни експерти, които ще очертаят глобалните тенденции във финансите, технологиите и инвестициите.

Макроикономическите тенденции под лупа ще разгледа откриващият панел на конференцията. По време на него водещи експерти, финансисти и икономисти ще коментират какви са движещите сили на икономическия растеж, рисковете пред българската икономика и нуждата от структурни реформи, които да повишат конкурентоспособността ѝ в европейски мащаб.

Веднага след това конфернецията ще продължи с ексклузивен видео разговор с международен анализатор, който ще представи перспектива „отвъд границите“ – какво означават глобалните икономически промени за регионалните пазари. Втората част от програмата ще бъде посветена на европейската интеграция на капиталовите пазари и финансовия мост между София и Франкфурт – нови инструменти, регулации и възможности за българските компании да се позиционират на международната инвестиционна карта.

Следобедната сесия на Investor Finance Forum ще започне в 13:40 ч. и ще предложи директен поглед към представянето на дружества, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса – с техните резултати, прогнози и стратегии за растеж. Това ще даде на участниците реална представа за състоянието на корпоративния сектор у нас.

Четвъртият панел ще обърне внимание на Финтех сектора и регулациите на крипто пазара и ще очертае тенденциите в прилагането на изкуствен интелект, блокчейн решения и иновативни платформи за търговия и разплащания.

Заключителните дискусионни панели на Investor Finance Forum ще бъдат посветени на новите инвестиционни хоризонти и търсенето на доходност. Те ще представят актуални анализи и прогнози за регионалните и европейските пазари, както и годишната класация на Investor.bg за най-добрите инвестиционни дружества в България – признание за високи резултати и устойчиво управление на активи. Участниците ще обсъдят стратегиите за постигане на доходност в условия на несигурност, както и ролята на различните класове активи в днешната икономика.

Повече информация за програмата и лекторите в Investor Finance Forum, както и как да се регистрирате за безплатно присъствие на събитието, ще откриете на Investor Media PRO.

Генерален партньор на Investor Finance Forum 2025 е Пощенска банка

Основни партньори на събитието са: А1, Amundi, Shelly Group, Българска фондова борса, Елана Фонд Мениджмънт, Сирма Груп Холдинг, Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД, Конкорд Асет Мениджмънт, Юг Маркет ЕАД,

Партньори на събитието са и Alaric Securities, Impetus Capital, Belayer, Global Gaming Solutions, BenchMark, Freedom 24, Ruven Trans, ПОК Доверие, Karoll Broker, Monotes, Hublot, E&M Luxury, Jacob&Co, BG web, ЦКБ Асет Мениджмънт и Nova Translate

Investor Finance Forum се осъщестява и със съдействието на Devin, Ведра Кафе, WhiteBite, Dika, Lovico, Фреш Принт, Phi Bar

Институционални партньори на Investor Finance Forum 2025 са BESCO, Българската финтех асоциация, Българска индустриална камара и Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) и Университетът по застраховане и финанси (УЗФ).

Медийни партньори на конференцията са Bloomberg TV Bulgaria, списание Bloomberg Businessweek Bg, Dnes.bg, списание Business BGlobal, SeeNews.bg, Money.bg, Dir.bg, Банкеръ, в. „Стандарт”, Moitepari.bg.