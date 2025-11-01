Международната корпорация КУБ отчете три години дейност в България

Международната строително-инвестиционна корпорация КУБ представи резултатите от своята работа в България от 2022 година насам. За този период компанията е реализирала редица инфраструктурни, жилищни и социални проекти, укрепвайки интеграцията си в икономиката на Варна и региона. Това съобщиха представители на корпорацията на официалния сайт на КУБ.

По оценка на компанията, нейната дейност е допринесла за привличането на над 420 милиона евро чуждестранни инвестиции в българската икономика, създаването на най-малко 800 нови работни места и плащането на десетки милиони евро под формата на данъци.

Освен изграждането на жилищни и търговски комплекси и завършването на изоставени строежи, корпорацията развива социални, инфраструктурни и хуманитарни проекти. Както съобщават от пресслужбата, през пролетта на 2025 г. КУБ е финансирала пускането на първия директен полет Кишинев – Варна, по-късно е стартирала годишен цикъл екологични инициативи „Сливи за смет“ и проект за създаване на иновативно „Училище на бъдещето“ във Варна. По време на природното бедствие в началото на октомври компанията е предоставила хуманитарна помощ на жителите на най-засегнатите райони в Югоизточна България.

Отбелязва се също, че през времето на своята дейност КУБ е финансирала ремонта на няколко градски улици в партньорство с община Варна, а по своя инициатива е благоустроила участък от склона в района на Ален мак, изграждайки удобни пътеки към морето и зелени площи. Общо за този период са засадени близо 2000 дървета и храсти.

„Дойдохме в България не просто като инвеститори, а като партньори, които се стремят да укрепват доверието, да създават работни места и да изграждат среда, в която хората искат да живеят и работят. За три години КУБ стана част от икономическия и културния живот на страната и ние възприемаме това като голяма чест и отговорност“, заяви основателят на корпорацията Олег Невзоров.