Председателят на КФН Васил Големански ще открие 14-ото издание на Investor Finance Forum

На 11 ноември 2025 г. ще се проведе 14-ото издание на Investor Finance Forum - най-голямата среща на финансовата и инвестиционната общност в България и региона. Тя се организира от Investor.bg и ще бъде открита от председателя на КФН Васил Големански. Програмата на форума ще обедини над 30 експерти от България и чужбина – водещи икономисти, представители на регулаторни институции, ръководители на финансови организации и публични компании.
Макроикономическа рамка и двигатели на растежа
Откриващият панел ще постави фокус върху ключовите фактори за икономически растеж, рисковете и нужните структурни реформи. В дискусията ще участват Камен Колчев, председател на СД и главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг, Асен Ягодин, изпълнителен директор на Пощенска банка, Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика и Любомир Дацов от Фискалния съвет. Модератор е Десислава Попова, главен редактор на Investor.bg.
След панела участниците ще видят специален видео разговор с Анализа Усарди, Ръководител отдел „Моделиране на развити пазари“ от Amundi, посветен на глобалните тенденции и локалните последици върху пазарите.
Фокус върху капиталовите пазари – от EuroBridge до публичните дружества
Вторият панел, озаглавен „EuroBridge – мост към капиталовите пазари в Европа“, ще разгледа възможностите за интеграция и достъп до международни пазари. Сред участниците са доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса, Каролин Вон Линсинген от Deutsche Börse, Николай Мартинов от Impetus Capital, Цветан Алексиев от Сирма Груп Холдинг и Деница Георгиева от Shelly Group. Модератор е Миглена Иванова от Investor.bg.
Третият панел – „Поглед отблизо към публичните компании на БФБ“ – ще даде думата на представители на дружества, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Светозар Абрашев (ИПО Растеж), Стефан Котоков (Global Gaming Solutions), Яни Драгов (Смарт Органик), Драгомир Иванов (Hydrogenera) и Пелагия Виячева (Софарма АД) ще представят своите финансови резултати, стратегически визии и прогнози.
Финтех, крипто и дигиталната трансформация
Следобедната част на форума ще започне с панел „Финтех и крипто между растеж и регулации“, в който участие ще вземат Мария Емануилова от КФН, Светослав Димитров - създател и член на УС на Българската финтех асоциация, Божена Божилова от същата асоциация и Ангел Гяуров, управител на Belayer. Модератор на разговора е Елена Илиева от Investor.bg. Панелът ще постави акцент върху новите технологии във финансовите услуги и необходимостта от балансирана регулация.
Инвестиционни хоризонти и фондови тенденции
Петият панел, модериран от Вероника Денизова от Bloomberg TV Bulgaria, ще разгледа перспективите пред капиталовите пазари и ще представи класацията на инвестиционните фондове у нас. Сред участниците са Спасимир Маджаров (Amundi), Любомир Ламбрев (Юг Маркет Фонд Мениджмънт), Наталия Петрова (Конкорд Асет Мениджмънт), Радостин Бакърджиев (ЕЛАНА Фонд Мениджмънт) и Дончо Донев (Пощенска банка).
В търсене на доходност – инвестиционни стратегии, активи и рискове
Финалният панел ще обедини експерти с дългогодишен опит във фондовото управление и инвестиционните консултации. В него ще участват Величка Христова (Bank Gutmann), Николай Стойков (Alaric), Здравко Пиринлиев (БенчМарк Финанс), Ивайло Томов (Future Wealth Advisers) и Красимир Атанасов (ПОК Доверие). Модератор е Павел Бандилов от "Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ.
Специални акценти
В рамките на форума ще бъдат представени и две keynote лекции. Георги Колев от МОНОУТС ще говори на тема „Пари в движение – логистика на парични средства на прага на еврозоната“, а Панайот Пощов от Karoll ще представи темата „Умното често е скучното – пасивно инвестиране на международни пазари“.
Повече информация за програмата и лекторите в Investor Finance Forum, както и как да се регистрирате за безплатно присъствие на събитието, ще откриете на Investor Media PRO.
