Ангел Толмазов, Филип Морис България: Добрият екип и дългосрочните отношения носят реалната стойност в търговията

За Филип Морис България хората в екипа са тези, които превръщат визията на компанията в реалност. Ангел Толмазов е Field Sales Supervisor в компанията и ежедневно изгражда партньорства, които се превръщат в дългосрочни взаимоотношения.

Ангел е едно от лицата на кампанията на Филип Морис България „Поеми по нов път“ – инициатива, която представя силата на търговския екип и търси нови професионалисти, готови да работят със страст, мисия и визия за бъдеще без дим.

Какво ви мотивира да работите в търговията?

Търговията е жив организъм. Няма два еднакви дни, няма универсално решение. Това ме държи мотивиран – постоянната динамика и възможността да научавам нови неща от всеки разговор. Виждам в очите на колегите си спокойствие, сигурност и самочувствие – това ме вдъхновява да бъда част от този екип.

Защо избрахте да работите във Филип Морис България?

Защото компанията е символ на устойчивост и доверие. Привлече ме ясната визия, международният мащаб и мисията за бъдеще без дим. Това съвпада с моите лични принципи – да работя за кауза, която има значение, и да бъда част от промяната.

Какво е най-голямото предизвикателство във вашата роля?

Да създадеш и поддържаш дългосрочни партньорства. В свят, в който всичко е бързо и краткосрочно, ние искаме да изграждаме отношения, които имат стойност и за бизнес партньорите ни, и за компанията. Това изисква постоянство, човечност и разбиране – качества, които се развиват с времето и подкрепата на силна организация. Винаги съм вярвал, че търговията е повече от сделки – става дума за отношения. Във Филип Морис България видях именно това – култура, която цени дългосрочните партньорства и истинските връзки.

Защо бихте препоръчали Филип Морис България като работодател?

Защото тук можеш да растеш. Компанията вярва в хората си и ги подкрепя в развитието им. Имаш усещането, че си част от голямо семейство, което работи за обща кауза. Получавам реални възможности – обучения, подкрепа, признание. Това е място, където трудът ти се цени.

Какви умения според вас са най-важни за бъдещите търговци?

Умението да създаваш връзки и да бъдеш последователен. В началото може да изглежда трудно, но когато си постоянен, резултатите идват. Важно е да умееш да слушаш, да разбираш и да предлагаш решения, които отговарят на реалните нужди на бизнеса.

