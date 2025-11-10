Електрокарите - новият фактор при транспортирането на товари в склада и производството

Ключовият фокус от автомобилната индустрия върху все по-широка употреба на електрическите превозни средства, важи с пълна сила и при карите. Ако е настъпил момента да замените стария електрокар или Ви предстои да закупите техника за нов обект – съвети на експертите от Мотокар Сервиз, официален представител на марката Linde - ще Ви помогнат да се ориентирате по-добре при избора на електрокари и електрическа складова техника.

Критерии 1 – Товароподемност

Както при всяка една подемно-транспортна машина – подходящата товароподемност на електрокара се определя от : теглото на товара, размерите на товара и отдалечеността на неговият център на тежестта спрямо електрокара ; височината на повдигане. Разбира се, има случаи, при които не е лесно да се установи правилния капацитет на електрокара. Всеки производител разполага със специални калкулатори и софтуер изчисляването на остатъчната товароподемност за конкретната марката, която предлага. Затова би било по-безопасно да се допитате до доставчик, който е оторизиран от производителя на съответната марка.

Критерии 2 – Височина на повдигане и височина на електрокара

И тук – подобно на всички останали кари, вариантите на височина на повдигане са десетки и се определят от индивидуалните нужди на купувача. Основният размер, по който трябва да се ръководите за определяне на височина на повдигане е – най-високото ниво, върху което трябва да бъде поставен товарът. Спрямо него, трябва да разполагате с малък допълнителен запас в хода на повдигане, който е достатъчен, за да повдигне товара над повърхността, върху която трябва да бъде поставен и в последствие свален в обратен ред.

От друга страна, винаги е нужно да съобразявате габаритите на електрокара спрямо помещението, в което ще работи. Затова трябва да се предвиди, че докато електрокарът се движи, височината му трябва да позволява преминаване през вратите и останалите ограничения в сградата, в която работи или в превозните средства, в които се налага да влиза (морски контейнери , товарни автомобили).

Критерий 3 – Пространство за маневриране - три или четириопорен електрокар

Тъй като знаем, че мястото в един склад трябва да се оползотвори по идеален начин, бихме желали да обърнете особено внимание още при проектирането на един склад към съвместимостта на карите с коридорите на помещението или стелажната система:

Триопорните електрокари са изключително маневрени и пестят място, работейки в по-тесни коридори спрямо 4-опорните електрокари. Тогава, кога препоръчваме да изберете 4-опорен електрокар ? За момента лимитът на товароподемност на 3-опорните електрокари е до 2,0 тона! Също така при еднаква товароподемност, бихте предпочели стабилността на 4-опорен електрокар при товари, които излизат далеч от габарита на шасито или са нестабилни и предизвикват клатене и вибрации по време на движеие, както и при работа на електрокара върху неравна настилка, която може да предизвика заклащане на електрокара и товара му.

Критерий 4 - Електрически складови подемно-транспортни машини – там където не достига място

В този раздел бихме желали да насочим Вашето внимание и към някои от електрическите складови повдигащи машини, които са сходни по употреба на електрокарите, но са създадени специално за работа в складови помещения с гладка настилка и имат особена роля при работата в стелажни системи, които не разполагат с достатъчно място за електрокар:

- Рийчтрак - високоповдигащ електрокар с плъзгаща повдигателна уредба. Този електрически повдигач позволява работа със седящ оператор при по-малък работен коридор от триопорен електрокар, като същевременно технологията на неговата конструкция му позволява да повдига палетизирани товари на височини до почти 15 метра, докато за електрокарите максимума на височина на повдигане би бил около 7 метра, но с цената на сериозно редуциране на товароподемността.

- Електрически стакер – високо повдигаща електрически манипулатор, чието шаси може да бъде конструирано в пешеходен вариант или с платформа за стъпване за оператора – когато се налага преминаване на по-дълги разстояния. Този тип машина е често срещан, тъй като би могъл да маневрира в още по-малък коридор от рийчтрака. Един стакер би бил достатъчен в редица малки търговски складове например. С него можете да транспортирате и стифирате товари, да товарите и разтоварвате превозни средства от рампа и т.н. Вариантите на височина на повдигане стигат до около 6 метра, но винаги се консултирайте за остатъчната товароподемност, тъй като тя намалява бързо при увеличаване на височината.

- Електрическа палетна количка. Това е възможно най-компактната машина, предназначена за транспортиране на товари без възможност за подреждането им във височина, както и за товаро-разтоварни дейности в превозни средства с достъп от рампа. Присъства в почти всеки един склад, особено в логистичните центрове, където се налага обслужването на множество рампи. Също както и стакера, може да бъде в пешеходен вариант на шасито или с различни варианти на операторска платформа.

Критерий 5 – Батерията: Литиево-йонна или оловна

Батериите при карите най-общо може да категоризираме като обслужваеми и необслужваеми. Обслужваемите са - оловно-кисели батерии с течен електролит и задължителна нужда от доливане на клетките. Необслужваемите батерии могат да бъдат също оловни или литиево-йонни.

Под влиянието на технологиите в автомобилостроенето – през последните няколко години употребата на литиево-йонни батерии при електрокарите се увеличи многократно. При тях не се отделят емисии при зареждане и съответно не е нужно изграждането на отделно помещение за зареждане. Животът им е 2-3 пъти по-дълъг спрямо всичките видове обслужваеми и необслужваеми оловни батерии. Зареждането може да се извършва частично или напълно, с различни по мощност зарядни устройства, осигурявайки възможност за допълнително време работа.

Ако си задавате въпроса – защо тогава въобще да се ползват оловно-кисели батерии с доливане – причината, както може да се досетите, се крие в цената. Въпреки намаляващото съотношение в цените на литиево-йонните батерии спрямо оловните през годините, все още оловно-киселите батерии са на по-ниски цени спрямо литиево-йонните. Ако Вашия бизнес не изисква интензивна употреба на електрокар, обикновените оловни батерии биха могли да свършат работа при осигуряване на добра дисциплина на проверка и доливане на батерията.

Източник: експертите от Мотокар Сервиз/Linde