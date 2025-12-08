Тръмп за сделката между Netflix и Warner Bros.: Може да е проблем

Доналд Тръмп коментира, че "много големият пазарен дял“ на Netflix в стрийминг видеото може да представлява проблем, тъй като компанията търси регулаторно одобрение за своята блокбъстър сделка за 83 милиарда долара за придобиване на Warner Bros.

"Те имат много голям пазарен дял и когато имат Warner Brothers, този дял се увеличава много. Това може да е проблем“, добави американският президент.

Комбинацията от услугата HBO MAX на Warner и Netflix би поставила компанията над прага от 30% пазарен дял в САЩ. Очаква се Netflix да потвърди, че други стрийминг услуги, включително YouTube, трябва да бъдат взети предвид при проучването на пазара, пише The Financial Times.

Netflix се оказа големият победител в търга на Warner Bros в петък, като надмина конкурентните оферти на Paramount и Comcast. Синдикатът, представляващ холивудските сценаристи, беше сред гласовете от индустрията, които твърдяха, че сделката трябва да бъде блокирана.

Тръмп също така добави, че "ще участва в това решение“ дали да одобри сделката. Когато AT&T сключи сделка за закупуване на Time Warner по време на първата администрация на Тръмп, имаше дълга битка с Министерството на правосъдието, преди тя да бъде окончателно одобрена. Очаква се сделката между Netflix и Warner да бъде разгледана внимателно и от Министерството на правосъдието.

Тръмп сподели, че Тед Сарандос, главният изпълнителен директор на Netflix, го е посетил в Овалния кабинет за среща миналата седмица, добавяйки, че той не му е дал никакви гаранции относно сделката с Warner, когато са се срещнали.

В кратките си изказвания в неделя Тръмп нарече Сарандос "велик човек“ и го сравни с Луис Б. Майер, филмовия магнат, съосновател на студиото Metro-Goldwyn-Mayer през 1924 г.

"Мисля, че е фантастичен. Изпитвам голямо уважение към него. В историята на Холивуд може да се каже, че не е имало нищо подобно на това, което е направил. Но това е голям пазарен дял, няма съмнение за това", каза Тръмп по адрес на Сарандос.

Печелившата оферта на Netflix изненада мнозина в Холивуд. Конкурентна оферта от Paramount се смяташе за по-вероятно да получи регулаторно одобрение, тъй като компанията е подкрепена от Лари Елисън, мултимилиардерът и съосновател на Oracle и поддръжник на Тръмп.

Сарандос е демократ, чиято съпруга е била посланик на Бахамите по време на администрацията на Обама, също е посещавал Тръмп в Мар-а-Лаго, откакто той беше преизбран миналата година.

Сделката между Netflix и Warner не се очаква да бъде финализирана до третото тримесечие на 2026 г. или по-късно. Тя подлежи на регулаторно одобрение в САЩ и в Европа.