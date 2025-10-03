Илон Мъск: Откажете Netflix заради здравето на децата си

Илон Мъск тази седмица непрестанно призовава своите последователи да прекратят абонаментите си за Netflix заради спор около анимационен сериал и неговия създател.

В сряда Мъск написа в платформата X: „Откажете Netflix заради здравето на децата си.“ Постът беше публикуван в отговор на обвинения към стрийминг гиганта, че прокарва „трансджендър уоук програма“.

Полемиката е свързана с реакцията на консерваторите срещу анимационния сериал на Netflix Dead End: Paranormal Park, в който има трансджендър герой. Сериалът бе спрян през 2023 г. след два сезона.

Освен с коментари, Мъск реагира и на публикация, критикуваща изявления на създателя на шоуто Хамиш Стийл, които според консервативен акаунт в X „осмиват“ убийството на активиста Чарли Кърк.

Стийл отговори на нападките в конкурентната социална мрежа Bluesky: „Вероятно ме чака един много странен ден.“ Той също сподели пост на телевизионния сценарист Джак Бърнхард, който определи Dead End като „брилянтен сериал с добри, чудесни персонажи“. | БГНЕС