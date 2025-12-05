Сделка за милиарди: Netflix купува Warner Bros. и HBO

Netflix триумфира в наддаването за Warner Bros. и HBO, обявявайки сделка, която може да обедини два от трите най-големи стриймъра с едно от най-големите традиционни филмови и телевизионни студия.
Ако сделката се осъществи, тя ще промени коренно Холивуд в несигурен момент за развлекателния бизнес.
Но първо ще бъде подложена на интензивен регулаторен преглед в САЩ и други страни.
Netflix обяви сделката за блокбъстър с Warner Bros. Discovery в петък сутринта. Компанията се съгласи да купи легендарното телевизионно и филмово студио и активи като стрийминг услугата HBO Max за 72 милиарда долара, плюс дълг, съобщава CNN.
Съобщението разтърси Холивуд и обърка очакванията за следващите стъпки на Warner Bros. Discovery, която е и компанията майка на CNN.
Warner Bros. Discovery (WBD) заяви, че продължава с плановете си за разделяне на две публично търгувани половини през 2026 г. След като разделянето влезе в сила, Netflix възнамерява да придобие половината на Warner. Другата половина, Discovery Global, ще бъде домакин на CNN и други кабелни канали.
WBD сега очаква разделянето да влезе в сила през лятото на 2026 г.
Но тази сага за сливане на мегамедии далеч не е приключила. Paramount и Comcast, другите медийни гиганти, за които е известно, че са подали оферти за WBD, може да продължат да преследват компанията.
Изненадващ обрат
В продължение на няколко седмици се смяташе, че Paramount е фаворитът в търга за WBD. Ръководителите на Paramount, които искат да купят целия WBD – включително кабелните му активи – излъчваха увереност относно предложението си за сливане и взаимноизгодните си отношения с президента Тръмп.
Но Netflix изненада мнозина със смелите си оферти. Стрийминг гигантът подаде две предложения по-рано тази седмица, които го издигнаха пред офертите на Paramount, според източници, запознати с въпроса.
Освен това, Netflix се е съгласил на същата скъпа такса за раздяла, която предложи Paramount, каза един от източниците. Това означава, че потенциалният купувач ще плати на WBD милиарди долари, ако сделката не бъде финализирана.