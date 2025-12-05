IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сделка за милиарди: Netflix купува Warner Bros. и HBO

Първоначално за фаворит се смяташе Paramount

05.12.2025 | 16:00 ч.
Reuters

Reuters

Netflix триумфира в наддаването за Warner Bros. и HBO, обявявайки сделка, която може да обедини два от трите най-големи стриймъра с едно от най-големите традиционни филмови и телевизионни студия.

Ако сделката се осъществи, тя ще промени коренно Холивуд в несигурен момент за развлекателния бизнес.

Но първо ще бъде подложена на интензивен регулаторен преглед в САЩ и други страни.

Netflix обяви сделката за блокбъстър с Warner Bros. Discovery в петък сутринта. Компанията се съгласи да купи легендарното телевизионно и филмово студио и активи като стрийминг услугата HBO Max за 72 милиарда долара, плюс дълг, съобщава CNN.

Съобщението разтърси Холивуд и обърка очакванията за следващите стъпки на Warner Bros. Discovery, която е и компанията майка на CNN.

Warner Bros. Discovery (WBD) заяви, че продължава с плановете си за разделяне на две публично търгувани половини през 2026 г. След като разделянето влезе в сила, Netflix възнамерява да придобие половината на Warner. Другата половина, Discovery Global, ще бъде домакин на CNN и други кабелни канали.

WBD сега очаква разделянето да влезе в сила през лятото на 2026 г.

Но тази сага за сливане на мегамедии далеч не е приключила. Paramount и Comcast, другите медийни гиганти, за които е известно, че са подали оферти за WBD, може да продължат да преследват компанията.

Изненадващ обрат

В продължение на няколко седмици се смяташе, че Paramount е фаворитът в търга за WBD. Ръководителите на Paramount, които искат да купят целия WBD – включително кабелните му активи – излъчваха увереност относно предложението си за сливане и взаимноизгодните си отношения с президента Тръмп.

Но Netflix изненада мнозина със смелите си оферти. Стрийминг гигантът подаде две предложения по-рано тази седмица, които го издигнаха пред офертите на Paramount, според източници, запознати с въпроса.

Освен това, Netflix се е съгласил на същата скъпа такса за раздяла, която предложи Paramount, каза един от източниците. Това означава, че потенциалният купувач ще плати на WBD милиарди долари, ако сделката не бъде финализирана.

Netflix Холивуд компания придобиване Warner Bros. HBO Paramount сделка САЩ
