Два хотела, една мисия: Hilton Sofia и DoubleTree by Hilton Plovdiv Center обединиха усилия за първото си съвместно благотворително събитие

На 10 декември 2025 г. петзвездният столичен хотел Hilton Sofia в партньорство с DoubleTree by Hilton Plovdiv Center, организира първото си съвместно благотворително коледно събитие под мотото „Illuminating Hearts: Light Up a Life“. Форматът събра корпоративни партньори и гости с мисията да подкрепи три организации с дългогодишен принос към уязвими групи в България: Фондация „Сийдър“, „Рождество Христово“ и Сдружение „Синдром на Даун България“.

Лобито на хотела бе преобразено в празнична арт инсталация, представяща ръчно изработени изделия, създадени от деца, младежи, доброволци и приятели на трите фондации. Всяко творение носеше своята история, а гостите имаха възможност да подкрепят каузите чрез закупуване на изделията и закупуване на билети за участие в томбола с награди.

„За нас това събитие е повече от празничен жест - то е напомняне, че една общност се изгражда чрез съпричастност и подкрепа. Горди сме да дадем платформа на организации, които ежедневно променят животи,“ сподели Таня Смърданска, Търговски директор на Hilton Sofia.

Вечерта беше открита от детския хор на Софийската филхармония, след което дамското музикално трио Flawless добави елегантен финал към празничната атмосфера. Освен артистична стойност, програмата подчерта философията на събитието - съчетание между изкуство, човешки истории и споделена подкрепа.

„Щастливи сме, че заедно с Hilton Sofia създадохме събитие, което не само обединява, но и вдъхновява. Това партньорство показва как хотелската индустрия може да създава реална добавена стойност за обществото,“ заяви Теодора Каридова, Директор Продажби в DoubleTree by Hilton Plovdiv Center.

Инициативата цели да постави основите на ежегоден формат, който да подкрепя различни неправителствени организации и социални каузи в страната.

Hilton Sofia е напълно трансформиран петзвезден хотел, разположен в сърцето на столицата и сгушен сред зеленината на Южен парк, известен със своето гостоприемство, модерна визия и ангажимент към устойчиви практики и социална отговорност.

DoubleTree by Hilton Plovdiv Center е водещ хотел в Пловдив, отличаващ се с изискана атмосфера, стилна инфраструктура и силен фокус върху местната общност и устойчивостта.