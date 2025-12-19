Ясен Пенков: На сцената на VIVACOM Arena няма малки роли - само големи идеи

Служителят, който стои зад техническата експлоатация на телевизионните канали на Vivacom, разказва за новата ера в съдържанието и какво означава да бъдеш герой зад кадър.

„Ако животът е сцена, бих искал да бъде импровизация, в която мога всеки ден да измислям нова роля“, казва Ясен Пенков от екипа по Поддръжка и експлоатация на радиотелевизионни и сателитни системи във Vivacom. За него телевизията е много повече от съдържание - тя е технология, визия и безброй решения зад кадър.

С представянето на трите нови канала - Arena Action, Arena Comedy и Arena Life - Vivacom не просто разширява портфолиото си, а поставя зрителя в центъра на една добре режисирана история. „Новото съдържание е богато и разнообразно - различни жанрове, които предлагат неповторимо и автентично преживяване“, подчертава Ясен. Това е телевизия, създадена не просто да информира, а да ангажира и забавлява.

Като човек зад сцената, Ясен вижда ежедневната си работа като принос към нещо по-голямо. „Бих искал да бъда герой, чийто труд допринася значимо за развитието на организацията и общите ни цели“, казва той. И наистина - зад всяка картина с перфектно качество, зад всяко безупречно предаване стои екип, който създава магията с техническа прецизност и страст към детайла. Кампанията „Четири свята. Една сцена.“ е не само символичен старт на новото съдържание, но и признание към хората, които правят това възможно - от сървърното, та чак до екрана.