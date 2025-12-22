Minimart вече с 300 магазина и над 1200 новосъздадени работни места в България

Веригата квартални магазини Minimart отбеляза важен етап в своето развитие с откриването на обект номер 300 в страната. Юбилейният магазин се намира в град София и е поредното доказателство за устойчивото разрастване на компанията и за успешния ѝ партньорски модел на управление, насочен към подкрепа на малкия семеен бизнес.

От създаването си Minimart развива модел, който дава реална възможност на млади предприемачи и семейства да управляват собствен магазин. Дружеството пък осигурява цялостната инфраструктура – изграждане, оборудване, логистика, както и пакет обучения и гарантиран доход до достигане на стабилни обороти. По този начин компанията съчетава силата на голяма търговска верига с гъвкавостта и личното отношение на кварталния магазин.

„Нашият растеж се измерва най-добре в броя създадени нови работни места. Развиваме устойчив бизнес с екип от над 1200 колеги в магазините и централата ни", коментира Драгия Драгиев, изпълнителен директор на „БГК“ АД, компанията зад бранда Minimart.

"И затова искам да благодаря преди всичко на колегите в магазините – там е най-тежката и интензивната работа. Но и на инвеститорите, които ни подкрепят и вярват в нас от самото начало, както и на целия ни екип, който не спря да полага невероятни усилия през всички трудни моменти от последните години. Днес празнуваме заедно значително постижение, точно 1000 дни след отварянето на първия ни магазин", допълни г-н Драгиев.

"Радвам се, че изпълнихме точно по първоначалния ни план откриването на обект 300. В последните три години изградихме компания с много стабилни процеси и високо ниво на дигитализация. Благодарни сме за подкрепата и финансирането, както на нашите инвеститори, така и на водещи банки, които ни гласуваха доверие.”, сподели Ангел Петканешков, финансов директор на Minimart.

Партньорският формат на веригата позволява на собствениците на магазини да запазят активната си роля в управлението, като същевременно получават подкрепа в ключови направления – асортимент, автоматична система за поръчки, маркетинг, обучение и оптимизация на процесите. Това превръща Minimart в предпочитан избор за хора, които търсят по-сигурен старт или шанс да ръководят собствен търговски обект.

Развитието на компанията се подкрепя и от разширяването на управленския ѝ екип. Наскоро към Minimart се присъедини Павел Длугонски, търговски директор с дългогодишен международен опит в ритейл сектора, който ще допринесе за по-нататъшното стратегическо развитие на веригата. „Гордея се че съм част от този екип и че празнувам с вас това невероятно постижение за компанията, особено в един толкова конкурентен сектор“, сподели пред събралите се гости г-н Длугонски.

Вече утвърден като бранд, „Minimart“ получава доверие не само от потребителите, но и от професионалната инвестиционна общност. Съществуваща структура от акционери, които стоят зад компанията включва: Петър Дудоленски, Ангел Ангелов (АП Капитал АД), Стоян Колев, Тенчо Шиков (Тринити Ритейл ООД), Елвин Гури (RSTX Capital), Росен Хаджиев (Профи Инвестмънтс Ес.Ей), и Венелин Георгиев (САФ ИНВЕСТ 2 ЕООД). Всички те продължават да подкрепят дългосрочното развитие на веригата.

Със своя магазин номер 300 и създадените над 1200 работни места, Minimart затвърждава позицията си като значим партньор на малкия бизнес в България и заявява амбицията си да продължи да развива модел, в който растежът върви ръка за ръка с доверие, устойчивост и локална ангажираност.