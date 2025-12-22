Работодателски организации искат да се сезира КС за удължителния бюджет

Четирите работодателски организации искаме президентът или омбудсманът да сезират Конституционния съд за удължителния бюджет.

Това съобщи пред БГНЕС председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев.

Това касае приетото предложение на съпредседателя на "Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев в удължителния закон за държавния бюджет да има еднократна индексация на доходите с натрупаната за 2025 г. инфлация.

„Общата позиция е във връзка с популярно наречения удължителен закон, който текст предизвиква и предполага едни увеличения на възнаграждения, която не са заложени и не са ясно проследими в приходните активности“, обясни Радев и допълни, че начинът, по който са записани, предполагат някаква интерпретация. По думите му това са неправилни действия, които създават не само грешни очаквания, но и възможности впоследствие за интерпретации, които да се разминат с очаквания, които са изкуствено създадени.

„Не е това смисълът на такъв тип удължителен закон. Призоваваме президентът, омбудсманът – те имат институционалната възможност, да сезират Конституционния съд и да се направят нужните адекватни корекции“, заяви още председателят на АИКБ.

Радев припомни и ситуацията около изготвения държавен бюджет за 2026 г., липсата на диалог с работодателските и синдикалните организации, изтеглянето му и впоследствие връщането му за разглеждане с направените корекции. „И хората не припознаха този бюджет като съзидателен и се отиде към стъпката с формалния удължителен. Това е онзи защитен механизъм, който всеки от нас в семействата си има – да се простира в даден период от време според чергата, според възможностите си, за да успее да набере сили да се ориентира кое е възможното, кое е постижимото, по какъв модел тръгва да се развива в следващ период и оттам да се направи по-устойчивото планиране“, отбеляза той.

Предложението на бившия финансов министър Асен Василев, което беше прието от управляващото мнозинство, макар че го обявиха за незаконно, председателят на АИКБ определи от една страна като разбираемо да се търси решение за догонване на доходи. „Не само в частния сектор, но и в държавния сектор за 2025 г., все още настояща, ние имаме много сериозно догонване и изпреварване в частта на доходни политики на инфлационните процеси в страната. Това се направи именно с цел да бъде компенсирана такава инфлация. В предложението, което – невероятно, но мина в парламента, се коментират инфлационни процеси исторически, т.е. тези, които са зад гърба ни, които, впрочем, ние вече компенсирахме“, поясни Радев, като подчерта, че „малко логиката започва да убягва“.

Ако желаем търсене на една системна добра политика по доходите в следващ период от време, именно това искаме да видим в един редовен бюджет, в който се артикулират политики и как това ще става, добави още той и допълни, че очевидно това трябва да става през насърчаване на икономическа активност. Без да имаме работеща икономика и без да я насърчаваме, няма как да генерираме доходите, каза още Радев.

Председателят на АИКБ коментира и динамиката на композитния индекс „Икономика на светло“ за 2024 г., която е 79,44%, както и под-индексът „Заетост на светло“ за 2024 г., който е 80,21%. Той отбеляза, че натрупаните в годините административни мерки, системното по-добро организиране на процесите, например по събираемост – както на преки и косвени данъци, така и по отношение на акцизи, доведе до ефекта за 2024 г. на една по-добра стойност на композитния индекс.

Продължаването на процеса на изсветляване Радев определи като хубава новина. „Нека, обаче, да продължим този път и да не създаване предпоставки за доплащания в плик“, добави той.

Попитан вижда ли връзка между политическата нестабилност през 2024 г. и поведението на бизнеса по отношение на деклариране на заетостта, Радев отговори, че политическата нестабилност неминуемо се отразява върху бизнес настроения, върху инвестиционната активност и на работодателите. „Създава среда на някои безпокойства в работници и служители – човек винаги се притеснява за доходите си. В такива ситуации сякаш е по-склонен човек да се появи като получател на средства, макар и по не най-регламентирания начин, така че от тази гледна точка е важно да има политическа стабилност. Но конкретно за 2024 г. това подобрение е резултат и от предходни действия“, подчерта той.