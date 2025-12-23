„Компас Инвест“ с престижната награда Wealth Management Award за 2025 г.

Управляващо дружество „Компас Инвест“ получи международно признание, след като бе отличено в престижния конкурс на World Finance с наградата Wealth Management Award и бе обявено за Best Wealth Management Provider 2025 в България за 4та поредна година.

Наградите на World Finance, учредени през 2008 г., са сред най-авторитетните международни отличия във финансовия сектор и оценяват инвестиционните компании по строги критерии, включващи последователност в резултатите, качество на управленските практики, иновативен подход и добавена стойност за клиентите. През годините World Finance са отличили утвърдени международни институции като Merrill Lynch, HSBC Global Asset Management, BNP Paribas Wealth Management, Eurobank, ABN AMRO и други.

„Това отличие е силно потвърждение за устойчивия модел на управление, който следваме, и за доверието, което клиентите ни гласуват в дългосрочен план. Приемаме наградата не само като признание за постигнатото, но и като ангажимент да продължим да развиваме висок стандарт на професионализъм, дисциплина и иновации в управлението на активи“, коментира Драгомир Великов, главен инвестиционен мениджър на „Компас Инвест“.

От своя страна Ивайло Ангарски, изпълнителен директор на дружеството, подчертава:

„В основата на философията на „Компас Инвест“ стои дългосрочната грижа за финансовата стабилност и спокойствието на нашите клиенти. Стремим се да предлагаме инвестиционни решения, които са пазарно адекватни и прецизно съобразени с индивидуалните цели, профил и очаквания на всеки инвеститор. Благодарим за доверието на нашите клиенти, партньори и екип – тази награда е резултат от последователни усилия и споделена визия.“

„Компас Инвест“ е сред водещите независими управляващи дружества в България, с пълен лиценз от Комисията за финансов надзор от 2007 г. Компанията управлява значителен обем активи, разпределени между диверсифицирани индивидуални портфейли и договорни фондове с различни инвестиционни стратегии и нива на риск, насочени както към местните, така и към международните капиталови пазари. В основата на дейността на „Компас Инвест“ стои персонализиран инвестиционен подход, базиран на задълбочено разбиране на индивидуалните цели, рисков профил и дългосрочни очаквания на клиентите. Дружеството прилага дисциплинирани инвестиционни стратегии, активен портфейлен мениджмънт и устойчив модел на управление, подкрепен от дългогодишен професионален опит и работа с утвърдени международни финансови институции като Goldman Sachs, Bank of America, ING и други.

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест" АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: https://bit.ly/3Rvo52J. Договорните фондове, управлявани от „Kомпас Инвест“ АД са активно управлявани без да следват индекс. Информираме ви, че УД „Kомпас Инвест“ АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.