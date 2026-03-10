Пролет с нов облик за вашия дом: топ предложения от HomeMax на атрактивни цени

Пролетта е идеалният момент за обновление на дома или градината – независимо дали планирате да освежите терасата или двора, да подобрите комфорта или просто да си подарите нещо практично. Ако планирате смяна на старите настилки, обновление на външните пространства, то през март може да се възползвате от сезонни намаления и да избегнете опашките в магазините. Веригата, предлагаща удобни решения в сектора „Направи си сам“ - HomeMax подготви специална селекция от премиум продукти с намаления, които важат до 24 март 2026 г. Представяме ви най-атрактивните оферти за вашия дом, балкон или градина, които не бива да изпускате през пролетта.

Практично и икономично решение за бързо озеленяване на двор, тераса или балкон е изкуствена трева Preston. Този тип трева предлага устойчиво покритие с UV защита, изработено от полипропилен и с латексова основа за по-добра стабилност. С височина на влакното около 7 мм и плътност 960 g/m², тя предлага естествен зеленикав вид на терасата или двора през целия сезон, без нужда от поддръжка като косене или поливане, което я прави подходящ избор за места с интензивна употреба. Предлага се с ширина от 2 и 4 метра.

Друг красив елемент, подходящ за градината е изкуствения плет “Бор”. С размерите си от 2 метра плетът е лесен за монтаж декоративен елемент, който придава естествен завършек на градински пространства, тераси или външни огради. Той съчетава в себе си визуална плътност и устойчивост на атмосферни условия, осигурявайки както визуална защита, така и приятна зелена атмосфера, без нуждата от редовна поддръжка.

Магнолията е естетически привлекателен декоративен храст, достигащ размерите на средно високо дърво, което радва със своите големи и ароматни цветове, подходящо за озеленяване на градини и градински алеи. Тя придава структурна височина и сезонен интерес на екстериора, като същевременно увеличава биологичното разнообразие и допринася за природната хармония на откритите пространства. Сега може да си вземете храст с височина до 25-30 см на специална цена и да освежите своята градина.

Универсалната торопочвена смес Fytogea е предназначена за засаждане и пресаждане на широк набор от вътрешни и външни растения. Съставена от бял торф, компост и добавени хранителни вещества, тази 40-литрова смес осигурява добра основа за развитие на кореновата система, подобрява структурата на почвата и подпомага равномерното усвояване на вода и хранителни елементи.

Спот осветлението от серията BOBА продукти включва различни артикули с функционално приложение, които могат да варират от спот двойка, през тройка и спот четворка. Изработени от метал и в комбинация от няколко светлоизточници, този тип осветление придава уют на дома и апартамента. В топъл кафяв цвят на рамката практичните осветителни тела се превръщат в универсален декоративен елемент в дизайна на жилището.

Побързайте да разгледате изгодните предложение на HomeMax, тъй като срокът на пролетните отстъпки изтича скоро. Продуктите с намаления са валидни до 24 март 2026 г. Ако планирате обновяване на дома и градината през новия сезон или търсите изгодни декоративни елементи и полезни аксесоари – сега е моментът да се възползвате. Посетете официалния сайт на веригата home-max.bg и открийте още вдъхновяващи идеи за вашия дом.