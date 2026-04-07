BGONAIR Live Новини Днес | 88

Съдът допусна предаването на гръцките власти на сърбин, част от „Розовите пантери“

Той е обвинен грабеж на бижута за над 579 805,75 евро на Халкидики

07.04.2026 | 16:51 ч. Обновена: 07.04.2026 | 16:55 ч. 0
Снимка: Пиксабей

Софийският апелативен съд допусна предаването на гръцките власти на сръбския гражданин J.R., част от групата на „Розовите пантери“, в изпълнение на Европейска заповед за арест (ЕЗА), съобщиха от Софийската градска прокуратура (СГП). Решението е окончателно. 

Участниците в групата на набелязват бижутерийни магазини, в които впоследствие извършват грабежи, използвайки оръжие. Приближават обектите с нает с фалшива лична карта автомобил. Обличат се с костюми тип „flat cap“ – шапки с ушанки и използват електрически тротинетки, пише в съобщението на СГП.

Според ЕЗА J.R. заедно с други е участвал в организирана престъпна група, извършила грабежи. На 2 септември м.г. той заедно с други извършили грабеж на стойност 579 805,75 евро от бижутериен магазин  в района на Халкидики, Гърция, след което се укрили.

Във връзка с грабежа в началото на тази година двама сръбски граждани, на 48 и 46 години, бяха задържани по ЕЗА при отделни акции в България и Хърватия. Други двама са били арестувани в чужбина.  

Разследването на гръцката полиция е потвърдило, че четирима членове на бандата са били в страната от 20 август до 2 септември с цел да оберат бижутерия.

Членовете на групата са влезли в Гърция по различно време, използвайки фалшиви документи за пътуване, за да наемат автомобили с крадени регистрационни номера. Преди обира са правили многократни огледи на района и са планирали действията си в детайли, като са използвали автомобили и електрически тротинетки за придвижване.

