IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

Министерството за Рупкина: Творчеството ѝ остава трайно вписано в културната памет

Народната певица издъхна днес

07.04.2026 | 16:33 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Творчеството на Янка Рупкина остава трайно вписано в културната памет на България и продължава да бъде източник на вдъхновение и ориентир за вярност към традицията, казват от Министерството на културата в съоблезнователен адрес по повод кончината на народната певица , публикуван в сайта на ведомството.

Министерството изразя съболезнования към семейството и близките на Янка Рупкина.

Певицата има съществен принос за утвърждаването и популяризирането на българския фолклор, се отбелязва в съобщението.

"С дългогодишната си дейност като солист на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, както и с участието си във вокално трио "Българка", тя има съществен принос за утвърждаването и популяризирането на българския фолклор в национален и международен контекст. Нейните изпълнения се отличават с дълбока емоционалност, стилова чистота и уважение към традицията", припомнят от ведомството и допълват, че в своя репертоар Рупкина съхранява и представя стотици песни от Странджанския край, като допринася за запазването на тяхната автентичност и за предаването им към следващите поколения.

Творчеството ѝ остава трайно вписано в културната памет на България и продължава да бъде източник на вдъхновение и ориентир за вярност към традицията. Като част от Женския вокален хор на Българската национална телевизия, дирижиран от Дора Христова, Янка Рупкина участва в албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume Two, който печели награда "Грами" за най-добър традиционен фолклорен запис през 1990 г. През 2012 година е удостоена с високото държавно отличие орден "Св. св. Кирил и Методий", се казва в съобщението на Министерството на културата.

Българската народна певица Янка Рупкина почина днес след като на 13 март влезе в болница заради инсулт. След 20 дни тя беше изписина, като колегите й заявиха, че тя все още е в кома, притеснени за състоянието й. 

Рупкина остава в историята като един от значимите посланици на българския фолклор по света.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Янка Рупкина Мистерия на българските гласове тъжна вест Министерство на кулутрата
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem