Министерството за Рупкина: Творчеството ѝ остава трайно вписано в културната памет

Творчеството на Янка Рупкина остава трайно вписано в културната памет на България и продължава да бъде източник на вдъхновение и ориентир за вярност към традицията, казват от Министерството на културата в съоблезнователен адрес по повод кончината на народната певица , публикуван в сайта на ведомството.

"С дългогодишната си дейност като солист на ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, както и с участието си във вокално трио "Българка", тя има съществен принос за утвърждаването и популяризирането на българския фолклор в национален и международен контекст. Нейните изпълнения се отличават с дълбока емоционалност, стилова чистота и уважение към традицията", припомнят от ведомството и допълват, че в своя репертоар Рупкина съхранява и представя стотици песни от Странджанския край, като допринася за запазването на тяхната автентичност и за предаването им към следващите поколения.

Творчеството ѝ остава трайно вписано в културната памет на България и продължава да бъде източник на вдъхновение и ориентир за вярност към традицията. Като част от Женския вокален хор на Българската национална телевизия, дирижиран от Дора Христова, Янка Рупкина участва в албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume Two, който печели награда "Грами" за най-добър традиционен фолклорен запис през 1990 г. През 2012 година е удостоена с високото държавно отличие орден "Св. св. Кирил и Методий", се казва в съобщението на Министерството на културата.

Българската народна певица Янка Рупкина почина днес след като на 13 март влезе в болница заради инсулт. След 20 дни тя беше изписина, като колегите й заявиха, че тя все още е в кома, притеснени за състоянието й.

Рупкина остава в историята като един от значимите посланици на българския фолклор по света.