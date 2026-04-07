Президентът Йотова: Празникът е на хората с бели одежди и бели души

Държавният глава Илияна Йотова поздрави здравните работници по повод Световния ден на здравето.

“Специален ден е - празникът на хората с бели одежди и бели души, които са отдали себе си на нашето здраве”, се казва в поста на президента във Фейсбук.

“Хората, които са силният ни щит в битката с болестта. Хората, в чиито очи срещаме подкрепа и успокоение, че всичко ще бъде наред. Без тях светът би бил празно и сурово място, лишено от вяра и светлина“, казва още Йотова.

По думите ѝ като държава и като общество дължим много на лекарите, медицинските сестри и здравните специалисти.

“За тях успехът не се измерва в пари, власт, популярност, а във възстановеното здраве на пациента и спасения живот, в протегнатите за благодарност ръце. Благодаря – не само на празник, а всеки ден, за професионализма, себеотрицанието, любовта, за достойнството и скромността, с които изпълнявате ежедневно своята мисия. Бъдете здрави!“, се казва в съобщението на Йотова.