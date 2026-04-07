Иран под обстрел: нови взривове на стратегическия остров Харг

Иран съобщи за нови взривове на остров Харг, намиращ се в Персийския залив и имащ стратегическо значение за износа на петрол на Техеран, предаде ДПА.

Иранската агенция Мехр съобщи днес, че островът е под обстрел.

Американската армия нанесе въздушни удари по острова в средата на миналия месец. Засега няма подробности какви цели са атакувани.

В залива са разположени няколко острова със стратегическо значение за Иран – южно от континенталната част на Ислямската република. Те също имат важна роля за иранската икономика.

На остров Харг се намира най-важният терминал за износ на ирански суров петрол през Залива. Голяма част от нефтената продукция на Иран преминава оттам.

По време на Ирано-иракската война (1980 – 1988) остров Харг неколкократно е бил атакуван заради стратегическото си значение.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не изключва американските сили да превземат иранския остров Харг.

От своя страна, първият вицепрезидент на Иран Мохамед Реза Ареф предупреди, че всеки, който се опита да окупира острова, ще "гори в ада".

Повсеместни атаки срещу транспортната мрежа

Ирански медии съобщават за повсеместни атаки срещу транспортната мрежа на Ислямската република, предаде ДПА.

Агенция ИРНА съобщи, че двама души са убити при въздушен удар по жп мост близо до град Кашан, който се намира в централната част на Иран.

Трима души са р нени. Степента на щетите с оценява.

Пустинният град Кашан, популярна туристическа дестинация, се намира на около три часа път с кола от иранската столица Техеран.

Магистрала беше затворена след ракетни удари в иранската провинция Източен Азербайджан. В същата провинция е ударен и мост на пътя между градовете Тебриз и Занджан, съобщи иранския ежедневник "Етемад".

Иранските медии съобщиха за обстрел и на моста на голям транспортен възел в близост до поклонническия град Кум – южно от Техеран.

Държавният англоезичен вестник "Техеран Таймс" съобщи за удари по железопътната мрежа в Карадж – град с над 1 милион жители западно от Техеран.

Израелската армия съобщи, че е нанесла нова поредица мащабни удари по Иран и уточни, че те са били насочени срещи инфруструктурата на Ислямската република, отбелязва Франс прес.

По-рано днес израелските военни отправиха и конкретни заплахи към иранската железопътна мрежа, предупреждавайки местните жители чрез публикация в Екс да я избягват.

Съобщено бе и за нови взривове на остров Харг в Персийския залив. Иранската агенция Мехр предаде, че островът, който има стратегическо значение за износа на петрол на Техеран, е под обстрел. В същото време, изданието "Аксиос" съобщи, че американската армия е нанесла удари по военни цели на иранския остров.

Тръмп за Иран: Една цяла цивилизация ще загине тази нощ

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес относно Иран, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ", предаде Ройтерс.

"Тази цивилизация никога няма да се завърне. Не искам това да се случва, но вероятно това ще се случи", добави той в публикация в своята социална платформа "Трут соушъл".

По този начин Тръмп предупреди Иран какво ще последва, ако Техеран не приеме до края на днешния ден предложението на САЩ за споразумение по конфликта, започнал на 28 февруари с американско-израелските удари срещу Техеран.

"Ще разберем тази нощ - един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. Може би ще се случи някакво революционно чудо - кой знае?!", каза Тръмп.