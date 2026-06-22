Индустрията е изправена пред недостиг на кадри, работната сила застарява

Индустрията е изправена пред сериозен недостиг на кадри, а работната сила застарява. Това е сред основните изводи на Българската стопанска камара (БСК), която изготви анализ на пазара на труда за шест икономически сектора и пет региона на страната.

От БСК съобщиха, че са експертен екип на Камарата, в партньорство с браншови и регионални организации на работодателите са разработили 11 секторни и регионални анализа на пазара на труда, които очертават задълбочаващи се проблеми с недостига на кадри и застаряването на работната сила в редица икономически сектори и региони на страната.

Проучванията са изготвени по проекта „Заедно за устойчива заетост“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, в партньорство с браншови и регионални работодателски организации.

Регионите на фокус са Бургас, Враца, Добрич, Смолян и Шумен, а анализираните икономически сектори са „Металургия“, "Дървообработване, без производство на мебели", „Производство на мебели“, „Производство на изделия от пластмаси“, „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци“ и „Ресторантьорство“.

Сред основните изводи е, че индустриалните сектори изпитват сериозни затруднения с подмяната на застаряващите кадри. Най-тревожна е ситуацията при техническите професии като кранисти, заварчици и механици на промишлено оборудване, където броят на младите специалисти е многократно по-нисък от този на работниците в предпенсионна възраст.

Особено показателен е примерът с длъжността „огняр“ в хранително-вкусовата промишленост. Данните сочат, че на всеки 100 работещи над 55 години се падат едва трима млади служители, което поставя професията сред най-застрашените от кадрово изчерпване.

Специално място в анализите заема изследването на възрастовата структура на осигурените лица – по области за регионалните доклади и по икономически дейности за секторните.

Данните обхващат периода 2020-2024 г. и проследяват разпределението на заетите в три окрупнени възрастови групи: младежи (15-29 г.), ядро на заетостта (30–54 г.) и по-възрастни работници (55+).

Анализът очертава тревожна тенденция на застаряване на работната сила: в редица региони и сектори групата на 55+ нараства устойчиво за сметка на свиващото се ядро на заетостта, а коефициентът на заместване – съотношението между осигурените под 30 и над 55 години – сигнализира за сериозен риск от кадрово изчерпване в средносрочен хоризонт.

Анализите показват и значителни различия между отделните отрасли. Докато в индустрията се наблюдава остър недостиг на млади специалисти, ресторантьорството привлича значително повече млади хора. При длъжностите сервитьор и барман броят на младите служители значително надвишава този на работещите в по-високите възрастови групи.

Единственото отчетливо изключение сред производствените дейности е професията „машинен оператор“ в металургията, където модерните технологии и автоматизираните производствени процеси привличат повече млади кадри. Според експертите това е доказателство, че технологичната модернизация може да бъде ключов фактор за преодоляване на кадровия дефицит.

Регионалните доклади включват и анализ на приема в професионалното образование, като проследяват реализацията на планираните места и търсенето на различни професии. Целта е да се подпомогне планирането на политики в областта на заетостта, образованието, дигитализацията и зеления преход.