След девет взрива десетият тест на Starship на Илон Мъск беше успешен ВИДЕО

Мегаракетата Starship на Илон Мъск, която технологичният милиардер се надява един ден да отведе хора до Марс, завърши първия си успешен тестов полет, след година на – понякога експлозивни – инциденти.

Корабът на SpaceX излетя от стартовата площадка Starbase в Южен Тексас малко след 18:30 ч., преди да разположи тестов полезен товар от осем фиктивни спътника в космоса. След това се движеше в космоса около час, преди да се приземи по план в Индийския океан.

На борда на демонстрационното изстрелване не е имало членове на екипажа.

Starship’s tenth flight test pushed the limits and provided maximum excitement along the way → https://t.co/UIwbeGoo2B pic.twitter.com/W6fH3GCwuP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Мегаракетата Starship на Илон Мъск излетя от стартовата площадка Starbase в Южен Тексас малко след 18:30 ч., преди да разположи тестов полезен товар от осем фиктивни спътника в космоса. След това се движеше в космоса около час, преди да се приземи по план в Индийския океан.

Изстрелването във вторник беше десетият тест за най-голямата и най-мощна ракета в света, която SpaceX и НАСА се надяват да използват, за да върнат астронавтите на Луната по-късно това десетилетие.

Преди изстрелването, Тод Харисън, старши сътрудник във вашингтонския мозъчен тръст American Enterprise Institute, описа залозите на мисията като „най-високите, които някога са били за изстрелване на Starship“.

Успехът на Starship дойде и след година на неуспехи, като последователни тестове през януари и март приключиха само след минути с огнени останки, падащи в океана. Деветият и последен тест през май също приключи, когато космическият кораб загуби контрол и се разпадна.

Първият Starship експлодира минути след първия си тестов полет през 2023 г.

Ракетата с височина 122 метра се състои от космически кораб в горния модул, Starship, и мощен ускорителен модул с 33 двигателя, известен като Super Heavy.

По-късно SpaceX преработи ускорителя Super Heavy с по-големи и по-здрави перки за по-голяма стабилност, според публикация на компанията в социалната платформа X този месец.

По време на изстрелването във вторник, ракетата-носител също се завърна успешно, като се приземи в Атлантическия океан, след като тества последователност от двигатели за кацане и изгаряне.

Самият Starship обиколи Земята - преминавайки от дневна светлина в Тексас през нощ и обратно в ден - преди планираното приземине. Преди корабът да удари вълните, двигателите му се задействаха, обръщайки позицията си, така че да влезе във водата изправен с носовия конус, насочен нагоре.