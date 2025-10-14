Технологичните милиардери се подготвят за Страшния съд и строят бункери

Предполага се, че Марк Зукърбърг е само един от многото милиардери, който не само се е замислил, но и започва да строи бункер в случай, че денят на Страшния съд дойде. Работата по ранчото Кулау на милиардера на хавайския остров Кауай е започнала още през 2014 година.

По проект се предвижда ранчото да включва подслон със собствени енергийни и хранителни запаси, въпреки че на дърводелците и електротехниците, работещи на обекта, е било забранено да говорят за него чрез споразумения за неразкриване на информация, според репортаж на списание Wired.

Стена с височина два метра е блокирала проекта от гледката към близкия път.

На въпроса миналата година дали създава бункер за Страшния съд, основателят на Facebook е отговорил с категорично "не“. Подземното пространство, обхващащо около 5000 квадратни фута, е, по думите му, нещо като малък подслон или мазе.

Това не е спряло спекулациите - също и за решението му да купи 11 имота в квартал Кресент Парк в Пало Алто в Калифорния, очевидно добавяйки 7000 квадратни фута подземно пространство отдолу. Въпреки че строителните му разрешителни се отнасят за мазета, според New York Times, някои от съседите му го наричат ​​бункер. Или пещера с привилегии за милиардер.

След това има спекулации около други технологични лидери, някои от които изглежда са били заети с изкупуване на парчета земя с подземни пространства, подходящи за превръщане в луксозни бункери за милиони паунди.

Рийд Хофман, съоснователят на LinkedIn, е говорил за "застраховка от апокалипсис“. Това е нещо, което около половината от свръхбогатите са направили, както е твърдял той преди, като Нова Зеландия е популярна дестинация за домове.

И така, възможно ли е наистина да се готвят за война, последиците от изменението на климата или някакво друго катастрофално събитие, за което останалите от нас все още не знаят?

През последните няколко години напредъкът на AI само добави към този списък с потенциални екзистенциални проблеми. Мнозина са дълбоко обезпокоени от огромната скорост на прогресията.

Съобщава се, че Иля Суцкевер, главен учен и съосновател на Open AI, е един от тях. До средата на 2023 г. фирмата, базирана в Сан Франциско, пусна ChatGPT - чатбота, който сега се използва от стотици милиони хора по целия свят - и работеше бързо по актуализациите.

Суцкевер все повече се убеждаваше, че компютърните учени са на прага на разработването на общ изкуствен интелект (AGI) - точката, в която машините достигат човешкия интелект - според книга на журналистката Карън Хао. На среща Суцкевер предложил на колегите си да изкопаят подземно убежище за водещите учени на компанията, преди такава мощна технология да бъде пусната в света, съобщава г-жа Хао.

"Определено ще построим бункер, преди да пуснем AGI“, е казал той, макар че не е ясно кого е имал предвид под "ние“.

Това хвърля светлина върху един странен факт: много водещи компютърни учени и технологични лидери, някои от които работят усилено за разработването на изключително интелигентна форма на изкуствен интелект, също изглеждат дълбоко уплашени от това, което един ден би могла да направи.

И така, кога точно, ако изобщо, ще се появи AGI? И може ли наистина да се окаже достатъчно трансформиращ, за да накара обикновените хора да се страхуват?

"По-рано, отколкото си мислим“

Технологичните лидери твърдят, че AGI е неизбежен. Шефът на OpenAI Сам Алтман заяви през декември 2024 г., че ще дойде "по-рано, отколкото повечето хора по света си мислят“.

Демис Хасабис, съоснователят на DeepMind, прогнозира, че през следващите пет до десет години ще се появи, докато основателят на Anthropic Дарио Амодей написа миналата година, че предпочитаният от него термин - "мощен ИИ“ - може да бъде с нас още през 2026 г.

Други се съмняват. "Те постоянно местят вратите“, на мнение е Дейм Уенди Хол, професор по компютърни науки в университета в Саутхемптън и добавя: "Научната общност казва, че технологията на ИИ е невероятна, но тя не е никъде близо до човешкия интелект".

Нещо повече - милиардерите от Силициевата долина смята за предвестник на нещо още по-напреднало: ASI или изкуствен суперинтелект - технология, която надминава човешкия интелект.

През 1958 г. концепцията за "сингуларността“ е приписана посмъртно на родения в Унгария математик Джон фон Нойман. Тя се отнася до момента, в който компютърният интелект напредва отвъд човешкото разбиране.

Съвсем наскоро, книгата "Genesis“ от 2024 година, написана от Ерик Шмит, Крейг Мънди и покойния Хенри Кисинджър, изследва идеята за свръхмощна технология, която става толкова ефективна при вземането на решения и лидерството, че в крайна сметка ѝ предаваме изцяло контрола.

Пари за всички, без нужда от работа?

Поддръжниците на AGI и ASI са почти евангелисти относно ползите от тях. Те твърдят, че те ще открият нови лекарства за смъртоносни болести, ще решат проблема с изменението на климата и ще изобретят неизчерпаем източник на чиста енергия.

Илон Мъск дори твърди, че свръхинтелигентният изкуствен интелект може да въведе ерата на "всеобщи високи доходи“. Наскоро той подкрепи идеята, че AI ще стане толкова евтин и широко разпространен, че на практика всеки ще иска свой "личен R2-D2 и C-3PO“ (препратка към дроидите от "Междузвездни войни“).

"Всеки ще има най-добрите медицински грижи, храна, домашен транспорт и всичко останало. Устойчиво изобилие“, заяви Мъск ентусиазирано.

Интелигентност без съзнание

В някои отношения изкуственият интелект вече е взел предимство пред човешкия мозък. Генеративният инструмент с изкуствен интелект може да бъде експерт по средновековна история в едната минута и да решава сложни математически уравнения в следващата.

Някои технологични компании казват, че не винаги знаят защо продуктите им реагират по начина, по който реагират. Мета казва, че има някои признаци, че системите им с изкуствен интелект се усъвършенстват.

В крайна сметка обаче, независимо колко интелигентни стават машините, биологично човешкият мозък все пак печели. Той има около 86 милиарда неврони и 600 трилиона синапси, много повече от изкуствените им еквиваленти.

Мозъкът също не е необходимо да прави паузи между взаимодействията и постоянно се адаптира към нова информация.

"Ако кажете на човек, че е открит живот на екзопланета, той веднага ще научи това и това ще повлияе на неговия светоглед занапред. За LLM [Large Language Model], те ще знаят това само докато продължавате да им го повтаряте като факт“, казва г-н Ходжат.

"LLM-ите също нямат мета-познание, което означава, че не знаят съвсем какво знаят. Хората изглежда имат интроспективен капацитет, понякога наричан съзнание, който им позволява да знаят какво знаят.“

Това е фундаментална част от човешкия интелект - и такава, която все още не е възпроизведена в лаборатория.