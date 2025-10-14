Иновациите са залог за икономическото развитие и за глобалните пазари

Втората международна конференция "Иновирай. Инвестирай. Вдъхновявай" ще проследи еволюцията на иновациите у нас и в Европейския съюз. Тя ще се състои на 16 октомври.

"Този път надграждаме в много по-широка проблематика. Трима икономисти получиха Нобелова награда за икономика именно поради тяхната работа в областта на връзката между устойчивия икономически растеж и иновациите и технологичния напредък", съобщи в "България сутрин" един от организаторите на конференцията - Петър Андонов.

Иновациите и технологиите тепърва ще еволюират

По думите му има широка база за работа над еволюцията на иновациите, които са залог за икономическото развитие и успешно навлизане на глобалните пазари.

С тази конференция бихме искали да позиционираме България като инвестиционен хъб в Източна Европа, подчерта Андонов.

Даниел Киряков, който също е част от екипа на организаторите, посочи пред Bulgaria ON AIR, че от огромно значение е да се промени начинът на мислене - още сме на етапа на по-предпазливо навлизане в бизнеса.

Смели мисли и идеи с глобална приложимост

"Изглежда вдъхновяващо и обещаващо, но и като нещо, което не е основополагаща част на икономиката, в това число и българската. Трябва да се полагат грижи, да се създава средата. Един бизнес като стартира, той трябва да бъде защитен откъм интелектуална собственост - адвокатска подкрепа, с патентно ведомство да бъде в партньорство. Другото нещо е да мислим смело и да даваме идеи, които имат глобална приложимост", обясни той.

Министерството на иновациите ще разкаже на конференцията как свежи европейски пари се насочват към стартъпите.

"Когато пречупим дигитализацията през способностите за отбрана на една държава, това дава голяма възможност за иновации и нови решения - първоначално може да имат военно приложение", каза още Киряков.

Той даде пример с Полша, където чрез иновации са станали номер 1 в някои сектори и конкурират съседна Германия.

Андонов се съгласи, че трябва да се създаде необходимата среда и да има подкрепа от държавата.

Много важно е да се фокусираме върху интелигентния капитал и не просто да финансираме дадена компании за иновации, а да се оказва съдействие с насоки в нейния бизнес план, стана ясно от коментара му.