Д'Анджело, съвременният визионер на соул музиката, почина на 51 години

Трите албума на певеца бяха почитани като съвременни класики

14.10.2025 | 20:08 ч. Обновена: 14.10.2025 | 20:27 ч. 0
Rolling Stone, X

Легендата на нео-соул музиката и хитмейкър на "Brown Sugar" Д'Анджело почина, след като беше диагностициран с рак на панкреаса, потвърди източник пред PEOPLE. Той беше на 51 години.

Във вторник, 14 октомври, TMZ съобщи също, че Д'Анджело (роден като Майкъл Юджийн Арчър) е починал след битка с oнкологичното заболяване.

"Той беше в хоспис две седмици, но беше в болницата от месеци“, разказва източникът пред PEOPLE за битката на звездата с рака на панкреаса.

DJ Premier, който си сътрудничи с D'Angelo по песента от 1998 г. "Devil's Pie“, сподели публикация чрез X на 14 октомври, оплаквайки новината.

"Толкова тъжна загуба от кончината на D'Angelo. Имахме толкова много страхотни моменти. Ще ни липсваш толкова много. Спи спокойно, обичам те, KING“, написа DJ Premier.

Роденият в Ричмънд син на свещеник започва да свири на пиано на 3-годишна възраст, а на 5-годишна възраст D'Angelo свири на инструмента с баща си в църквата. Няколко години по-късно той започва да свири на пиано в петдесятната църква на дядо си.

Като деца, той и двамата му братовчеди сформират групата Three of a Kind и започват да се изявяват на местни шоута за таланти. На 16 години той сформира друга група, наречена Michael Archer and Precise.

През същата година Д'Анджело получава място по време на "Amateur Night at the Apollo“, където пее "Feel the Fire“ от Пийбо Брайсън. Въпреки че не печели по това време, той се завръща на сцената през следващата година, за да изпълни "Rub You the Right Way“ от Джони Гил през 1991 г. и печели първото място.

С паричната си награда той се завръща в Ричмънд, купува си четирипистов рекордер и започва да пише това, което ще се превърне в повечето песни, съставляващи дебютния му албум от 1995 г. "Brown Sugar“. "Brown Sugar“ достига № 4 в класацията на Billboard Top R&B Albums в САЩ и става платинен в рамките на една година от издаването си. Албумът му носи и четири номинации за награда "Грами“.

Д'Анджело се борил с наркотична и алкохолна зависимост. През 2005 г. бил арестуван и обвинен в притежание на кокаин и марихуана и шофиране в нетрезво състояние. Седмица след осъдителната присъда през септември същата година, той претърпял автомобилна катастрофа и се носели слухове, че е тежко ранен.

Въпреки че Д'Анджело продължава да сътрудничи и да свири през годините, той издава третия си студиен албум, известния Black Messiah, едва през 2014 г. Албумът достига номер 1 в класациите за продажби на албуми в инди магазини в САЩ и в класациите за най-добри R&B/хип-хоп албуми в САЩ на Billboard. Той също така печели награда Грами за най-добър R&B албум и се смята за модерен нео-соул шедьовър.

През цялата си кариера Д'Анджело си сътрудничи с изпълнители, сред които Questlove, Common, Q-Tip, J Dilla Lauryn Hill, Raphael Saadiq и Angie Stone.

През 2024 г. Д'Анджело си сътрудничи с Jay-Z по песента "I Want You Forever“, която е включена в саундтрака на The Book of Clarence. В интервю от 2024 г. за подкаста Music Now на Rolling Stone, Саадик също потвърждава, че Д'Анджело работи върху нова музика.

 

Д'Анджело соул музика изпълнител Грами албуми
