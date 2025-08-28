Най-сетне успешен полет на Starship, какви са големите цели?

След поредица от провали видяхме успешен тестов полет на Starship на SpaceX.

"Годината беше доста тежка по отношение на самия проект Starship. Имаше няколко полета, които бяха неуспешни. Макар че имаше някои успехи - беше усъвършенствано връщането на долната степен на ракетата върху щипките на стартовата кула, което е иновативен метод за рециклиране, изработен от SpaceX. Въпреки тези успехи, Starship два пъти експлоадира по време на седмия и осмия полет", коментира д-р Светослав Александров от КОСМОС БГ пред "България сутрин".

През юни имаше още една експлозия. По думите му такъв тип аварии извеждат от строй всяка компания за много дълго време.

"SpaceX доказа, че работи много бързо и може да се съвземе от поредица неуспехи", заяви д-р Александров пред Bulgaria ON AIR.

"Най-накрая Starship успя да излети в Космоса и да изпълни абсолютно всички поставени задачи", отбеляза той.

Д-р Александров обясни, че всички ракети, които са били използвани в космонавтиката, са били за еднократна употреба. Голямата цел е връщането на цялата ракета. Предстои изстрелването на Block 3.

Втората важна задача е презареждането на гориво в орбита. Следващата голяма задача е именно демонстрацията на презареждане на гориво в орбита. Когато тази задача бъде изпълнена, д-р Александров съобщи, че ще може да се пристъпи към следващата стъпка - полети до Луната. Задачата е до 2027-2028 г. човек да стъпи на Луната със Starship с презареждане на гориво.

