Нов сезон, нови телевизионни изживявания

Есента пристига с куп интересни спортни турнири, филми и сериали, а потребителите вече могат да се потопят напълно в техния свят с телевизорите на Samsung

26.09.2025 | 12:16 ч.
Лятото вече показва признаци да си отива и съвсем скоро ще започнем да прекарваме повече време вкъщи. Студените месеци са времето, което прекарваме в повече гледане на филми, сериали, телевизия и спортни събития. Преди старта на новия сезон можете да инвестирате в по-доброто си зрителско изживяване, така че да направите предстоящите есен и зима още по-приятни. За целта можете да заложите на разнообразните предложения на Samsung в сферата на телевизорите с моделите Neo QLED, Neo QLED 8K, QLED, OLED и The Frame. В следващите редове ще научите кои са силните страни на всеки от моделите и защо той би бил подходящ за следващото ви филмово изживяване.

NEO QLED 8K

Ако сте истински киноман или геймър, който държи на кристалната картина, ниската латентност при игра и страхотните AI функции, Neo QLED 8K може да е удачно решение за вас. Най-важното, което трябва да знаете за него, е че ползва специалния NQ8 AI Gen3 процесор. Той не само ползва AI за подобряване на качеството на звука и картината, но включва и цели 768 невронни мрежи. Това, което всъщност прави чипът, е да използва алгоритми, базирани на изкуствен интелект, за да анализира и обработва големи обеми от данни за показваното по телевизора. Това води до по-персонализирано и по-качествено изживяване. За мнозина наличието на 8K в името може да звучи като спирачка за покупка, но телевизорът разполага с една особено важна функция, която заобикаля липсата на много 8K съдържание. 8K AI Upscaling Pro се грижи да превърне съдържанието с ниска резолюция в такова с близко до 8K качество, без да се губи нищо от детайлите. За филми и сериали е предвидена специална технология за по-добър контраст, но също така NEO QLED 8K поддържа HDR+ и Real Depth Enhancer Pro. Те също анализират всеки кадър и в движение подобряват цветовете. Помислено е и за геймърите с гладки движения при 4K с честота на опресняване до 240Hz.

Neo QLED 4K

При 4K модела QN90F от Neo QLED серията невронните мрежи на процесора са 128. Феновете на екшън филмите обаче ще оценят друго в него – технологията Quantum Matrix Plus, която се грижи да виждате картина с достатъчно силен контраст, независимо от това колко силна е осветеността в стаята, докато AI Motion Enhancer Pro прави движенията на героите наистина плавни, независимо колко динамична е сцената. Samsung дори предлага 115-инчов вариант на Neo QLED 4K– за истинските киномани.

QLED Q8F

Спортните фенове могат да помислят за модела QLED Q8F, в чиято основа стои Quantum Dot технологията с Real Quantum Dots. Силата на тази технология се крие във факта, че предлага по-голяма наситеност на цветовете. Така, ако гледате футболен или баскетболен мач например, ще виждате много по-добре цветовете на отделните отбори. Цветният баланс се оптимизира от Dual LED подсветка, а за живота на цветовете се грижи Color Booster Pro. Последната технология всъщност използва изкуствен интелект, за да показва много по-реалистични картини. Не очаквайте, че тревата на футболния терен ще е нереално зелена. QLED Q8F дори е сертифициран от PANTONE за максимално точни цветове.

OLED S95F

Изборът на телевизор за гейминг също не е лесна задача. OLED S95F на Samsung обаче има режим за игра, при който „лага“ е толкова малък , че няма да ви прави впечатление. Самите пиксели реагират на мига, което прави телевизора подходящ дори за най-динамичните игри. Един от показателите, които геймърите следят при телевизорите, е дали устройството поддържа т. нар. Променлива честота на опресняване. В случая OLED моделът поддържа абсолютно всички видове, което означава, че честотата на опресняване на конзолата ви се синхронизира директно с тази на телевизора. От своя страна, честотата на опресняване е до 165Hz, далеч отвъд масово разпространената 120Hz. За геймърите това означава, че няма никакво насичане в картината, а игрите вървят плавно и изключително приятно.

The Frame

The Frame се превърна в един от най-отличителните телевизори в портфолиото на Samsung. Ключовото при него е дизайнът. Той е много тънък, с модерен дизайн, който лесно се вписва във всеки интериор, защото прилича на картина. От тази година компанията вече предлага и Pro модел в три размера – 65-,75- и 85-инчов. Интересното при The Frame е, че можете да го персонализирате максимално спрямо пространството у дома, като през Art Store можете да изберете картина, която ви харесва и пасва у вас. Идеята на Samsung е в някакъв смисъл да размие границите между дома и галерията, между телевизора и картината. Отвъд това, ако фокусът ви все пак е върху развлечението, е важно да знаете, че в сърцето на The Frame Pro стои процесор NQ4 AI Gen3. Както предполага и името му, изкуственият интелект е наистина ключов тук, защото той обработва изключително внимателно картината и цветовете, допринасяйки за още по-силно изживяване. Самият екран е по-ярък от този на предшестващия модел, а технологията Edge Mini LED също допринася за качеството на това, което виждате. Дисплеят пък е матов и редуцира отблясъците, което прави телевизора подходящ както за гледане на филми, така и за играенето на игри.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
