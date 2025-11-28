Хуманоидният Робърт: Направен по подобие на човек, но не да е замяна, а помощ

Методи Димитров е специалист с дългогодишен опит в роботиката. В предаването "България сутрин" той представи вижданията си за бъдещето на съвместния живот между хора и хуманоидни роботи.

"Един хуманоиден робот е направен по подобие на човек, така че това, което хората могат да правят, би трябвало и роботите да могат да го направят", коментира Димитров.

Той даде примери с конкретни проекти – техният робот вече е бил използван като полицай, брокер на недвижими имоти и дори "коментатор" в новинарски емисии.

Не замяна, а помощ

Пред Bulgaria ON AIR Димитров подчерта, че това не трябва да се възприема като замяна, а като помощ. Той е на мнение, че роботите могат да извършват определени дейности по-бързо и по-точно от хората, но целта не е да отнемат работни места, а да увеличат ефективността.

В студиото влезе и Робърт – хуманоидният робот, висок около 1,70 м, способен да говори, да изразява емоции и да изпълнява команди.

Димитров отбеляза, че това е първият подобен робот в пълен размер не само в България, но и в Европа.

"Облекли сме го в костюм, за да бъде представителен, защото искаме да разбием тази стигма, че роботите са чистачи или работници, които не трябва да слушаме", каза Димитров.

Робърт е бил използван в голяма компания за недвижими имоти в Дубай, където още в първия ден е впечатлил екипа и е получил покана да се върне на следващия.

