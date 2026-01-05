ЕК разследва чатботът Grok на Мъск заради фалшиви сексуални изображения

Европейската комисия обяви, че проучва случаи на сексуално внушителни и експлицитни изображения на млади момичета, генерирани от Grok, чатботът с изкуствен интелект, интегриран в платформата за социални медии X, след въвеждането на платена функция, известна като "Spicy Mode“ миналото лято, съобщава Euronews.

"Мога да потвърдя от тази трибуна, че Комисията много сериозно проучва този въпрос“, каза говорител на ЕК пред журналисти в Брюксел в понеделник.

"Това не е "пикантно“, това е незаконно. Това е ужасно и отвратително. Това няма място в Европа", категорично заяви говорителят.

В неделя, в отговор на нарастващия гняв и тревога от изображенията, платформата за социални медии заяви, че изображенията са премахнати от платформата и че засегнатите потребители са били блокирани.

"Предприемаме действия срещу незаконно съдържание в X, включително материали за сексуално насилие над деца (CSAM), като го премахваме, спираме окончателно акаунти и работим с местните власти и правоприлагащите органи, ако е необходимо“, се казва в съобщението на акаунта X Safety.

Подобни разследвания са започнати във Франция, Малайзия и Индия.

Европейската комисия също така спомена епизод от ноември миналата година, в който Grok генерира съдържание, отричащо Холокоста. Комисията заяви, че е изпратила искане за информация съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС (DSA) и че сега анализира отговора.

През декември X беше глобена със 120 милиона евро съгласно DSA за начина, по който обработва отметките за проверка на акаунти и рекламната си политика.

"Мисля, че X е много добре запознат с това, че сме много сериозни по отношение на прилагането на DSA. Те ще запомнят глобата, която получиха от нас“, каза говорителят на Европейската комисия.