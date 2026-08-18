Скандално: Amazon унищожава редки книги заради обучение на AI

Amazon беше уличена в сканиране и унищожаване на голяма пратка с редки книги с цел обучение на своите модели с изкуствен интелект.

В рамките на разследване, проведено от 404 Media, продавач на книги се усъмни, че поръчка за 1000 екземпляра, направена чрез платформата Biblio (където купувачите могат да запазят анонимност), всъщност идва от компания за изкуствен интелект. За да разкрие истината, продавачът реши да постави устройство Apple AirTag между страниците на един от томовете.

Пратката беше проследена до обект в огромен склад на Amazon в Невада, където служители споделят, че работата им се състои в премахване на кориците на получените книги, за да могат бързо да сканират страниците им, като при този процес самите книги биват унищожавани.

"Работя във VGT3 тук, във Вегас, и единственото, което правим, е да сканираме книги“, пише служител на Amazon във форум за работещи в компанията, цитиран от 404.

"Някои от нас са определени да режат книгите, а други работят в зоната за приемане, където ги получават и сканират баркодовете. Преди нямахме норми за изпълнение, а сега имаме, но работата не е стресираща", пише Futurusm.

Въпреки че Amazon очевидно се опитва да запази тази практика в тайна, логото на секцията в склада, където се извършва сканирането на книги (наречена VGT3), е толкова показателно, че граничи с фарс - изобразява тиранозавър, държащ в лапата си книга, която се кани да изяде - изображение, което, трябва да отбележим, изглежда сякаш е създадено от изкуствен интелект.

"Amazon закупува книги чрез търговски канали, за да подпомогне разработването и подобряването на продуктите и услугите, които нашите клиенти използват", се казва в изявлението на компанията.

Обществеността научи за тази практика в сферата на изкуствения интелект покрай съдебно дело срещу компанията Anthropic. То разкри, че създателят на чатбота Claude е използвал промишлено оборудване, за да изрязва страниците на милиони книги и да ги сканира, преди самите книги да бъдат унищожени.

Още по-тревожен беше изходът от това дело: съдия постанови, че тъй като Anthropic превръща физическите текстове в дигитални и унищожава оригиналните екземпляри, процесът има "трансформиращ характер“ и следователно не нарушава законите за авторското право.

Оттогава насам търговците на книги често подозират, че стоката им се използва, а впоследствие унищожава, за обучение на модели с изкуствен интелект. В предишни материали на 404 се посочва, че някои от издайническите признаци са били мащабът на поръчките, привидно случайният подбор на книгите и фактът, че всички те са имали ISBN номера. Търговците обаче не са могли да докажат това си подозрение, тъй като поръчките са анонимни.