Русия започна изпитанията на "Хабаровск" – подводницата, създадена за ядрения "Посейдон"

Според руски канали, следящи развитието в отбранителната сфера, на 17 август руското предприятие "Северно машиностроително предприятие" изведе атомната подводница "Хабаровск" в морето за фабрични изпитания – това е първото излизане на кораба в морето от началото на строителството му през 2014 г.

Подводницата, построена по проект 09851 в корабостроителницата "Севмаш" в Северодвинск, е проектирана да пренася системата за подводни дронове с ядрено задвижване "Посейдон" (наименование на НАТО: KANYON). Руското Централно конструкторско бюро „Рубин“ за морско инженерство е проектирало кораба по договор, подписан с руското Министерство на отбраната на 19 юни 2012 г. Строителството официално започна на 27 юли 2014 г., пише Defence.

"Хабаровск" беше спуснат на вода от халето за строителство на 1 ноември 2025 г., преди морските изпитания в понеделник. Първоначално договорът за подводницата предвиждаше доставка на руския военноморски флот през 2020 г., макар че в докладите не се разкрива причината за шестгодишното закъснение.

Смята се, че корабът разполага с шест пускови тръби 2П39 за подводните апарати "Посейдон" 2М39. Руските медии описват всеки "Посейдон" като дълъг около 66 фута (20 метра), с диаметър около шест фута (1,8 метра) и тегло около 110 тона. Анализаторите оценяват далновидността му на приблизително 6 200 мили (10 000 километра), въпреки че твърденията за максимална скорост от 100 възела не са потвърдени от независими източници.

Президентът Владимир Путин заяви, че на 28 октомври 2025 г. Русия е провела първото си изпитание с активиран ядрен енергиен блок на "Посейдон", като е изстреляла оръжието от подводница.

"За първи път успяхме не само да го изстреляме с помощта на стартов двигател от подводница-носител, но и да задействаме ядрения енергиен блок, на който това устройство е прекарало известно време", заяви Путин. "Няма нищо подобно на това", каза Путин за оръжието, което е една от шестте стратегически системи, които той за първи път разкри публично през 2018 г.

🇷🇺Russia's unique Khabarovsk Nuclear submarine begins Sea Trials for Poseidon Drones. The submarine is being built by Sevmash in Severodvinsk and is expected to join Russia’s Pacific Fleet after completing trials. The Khabarovsk is equipped with six launch tubes for the… pic.twitter.com/0zRZDCM8Vx — Global Surveillance (@Globalsurv) August 18, 2026

Този октомврийски тест не е бил независимо потвърден.

Някои западни наблюдатели отбелязаха присъствието на шест неидентифицирани кораба край Нова Земля в Карско море в деня, в който Путин заяви, че е проведен тестът, въпреки че по това време не бяха широко отразявани потвърждаващи данни за движение на руски кораби за поддръжка или средства за наблюдение на НАТО.

Снимките от спускането на "Хабаровск" на вода показват кърмова част, задвижваща система и кормила, почти идентични с тези на модифицираните руски подводници с балистични ракети от клас "Борей-А", според руски канали за отбрана.

"Хабаровск" ще се присъедини към Тихоокеанския флот на Русия след приключване на изпитанията. Русия вече предаде първия си носител на "Посейдон" – подводницата "Белгород" – на Военноморските сили на 8 юли 2022 г. „Белгород“, построена по проект 09852, е преустроена от незавършена подводница с крилати ракети по проект 949А и разполага с четири пускови тръби 2П39 вместо шест. Русия заяви, че планира да въведе в експлоатация общо пет подводници, въоръжени с "Посейдон".

Проектното бюро „Рубин“ съобщи през 2016 г. за планове да започне проектна работа по следващ кораб – проект 09853, за който се смята, че е модифицирана или серийна версия на проекта "Хабаровск". Няма публични съобщения, които да потвърждават, че е започнало строителството на подводница по проект 09853.

Русия изгражда специализирана подводна база за корабите от проекти 09851 и 09852, както и за техния кораб за поддръжка от проект 20183, в залива Крашенинников на полуостров Камчатка.