На 84 години: Харисън Форд се завръща като Индиана Джоунс в нов проект на Disney

Харисън Форд отново влиза във форма за голямо приключение - 84-годишният актьор ще се завърне като емблематичния Индиана Джоунс в нов проект на Disney.

Компанията обяви в събота по време на D23 в Анахайм, Калифорния, че номинираният за "Оскар" актьор и дългогодишна звезда на поредицата "Индиана Джоунс" ("Indiana Jones") отново ще влезе в прочутата роля. Този път обаче завръщането няма да бъде на големия екран, а в тематичния парк Animal Kingdom на Disney World.

В момента там се изгражда нов атракцион, вдъхновен от филмовата поредица, на мястото на бившата зона Dinoland, U.S.A., която окончателно затвори по-рано тази година, пише Entertainment Weekly .

"Аз съм истинският модел за атракциона", заяви Форд в предварително записано видеообръщение, показано пред посетителите на D23 в събота. Новото преживяване носи името "Индиана Джоунс и митът за Нефритената змия" ("Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent"). "Скоро идвам в Walt Disney World", допълни актьорът.

От динозаврите към Индиана Джоунс

Атракционът беше обявен за първи път на D23 през 2024 г., когато тогавашният ръководител на Disney Parks, а днес главен изпълнителен директор на Disney, Джош Д'Амаро разкри, че обичаният атракцион Dinosaur ще получи изцяло нов облик отвън и отвътре.

Темата, вдъхновена от филма "Динозавър" ("Dinosaur") от 2000 г., ще бъде премахната и заменена със свят, посветен на Индиана Джоунс, както и с изцяло нова сюжетна линия.

Самият Dinosaur първоначално отваря под друго име - Countdown to Extinction - през 1998 г., едновременно с Animal Kingdom. Атракционът отвежда посетителите на пътуване във времето с превозни средства, наречени Time Rover, в измисления Dino Institute, където д-р Хелън Марш, изиграна от Филиша Рашад във видео преди началото на преживяването, се опитва да изпрати гостите назад във времето, в епохата на динозаврите.

Системата на атракциона използва технология за превозните средства, подобна на тази, която Disney прилага за първи път в Disneyland в Калифорния - именно при Indiana Jones Adventure, открит през 1995 година.

Цяла нова зона идва през 2027 година

Завръщането на Форд като Инди върви ръка за ръка не само с преобразяването на Dinosaur, но и с цялостната трансформация на бившата зона Dinoland, U.S.A. в Tropical Americas - пространство, вдъхновено от историята и архитектурата на региона.

Когато отвори врати през 2027 г., зоната ще предлага още културно вдъхновена въртележка и закрит атракцион по "Енканто" ("Encanto").

В интервю за Entertainment Weekly през 2023 г., дадено по време на откриването на новата зона по "Замръзналото кралство" ("Frozen") в Hong Kong Disneyland, Д'Амаро загатна за мащаба на плановете на компанията. Предвидената инвестиция от 60 млрд. долара в парковете и развлекателните преживявания на Disney по света трябва да покаже, че компанията разбира "какво очакват феновете от нас" и че ще се хвърли с пълна сила в разширения, нови атракции и други проекти.

"Ще виждате все повече и повече от това. Имаме толкова много истории за разказване, имаме толкова много неща, които искаме да направим още по-добри в тематичните паркове. Планът ми е да продължа да споделям всичко това с посетителите. Знам, че хората си казват: "Боже, не мога да повярвам, че говори такива неща. Сериозен ли е, или не?". Отговорът е - напълно сериозни сме", заяви тогава Д'Амаро.

Disney World се променя мащабно

Новият атракцион по "Индиана Джоунс" е само част от редица мащабни промени, които предстоят в парковете на Disney World.

В Magic Kingdom се подготвят още два дългоочаквани проекта. Единият е Piston Peak - преобразяване, вдъхновено от "Колите" ("Cars"), което ще бъде изградено върху запълнения с пръст воден канал Rivers of America, в непосредствена близост до вече разрушения Tom Sawyer Island.

Другият е дългоочакваният Villains Land - цяла нова зона, посветена изцяло на злодеите на Disney.

"Тази земя ще бъде дом на злодеите, които познавате, и на онези, които ненавиждате, което означава, че щастливият край може да изглежда като далечна мечта", заяви Д'Амаро на сцената през август 2024 г., когато Villains Land беше обявен на D23.

Той обеща, че зоната ще бъде изградена в "невероятно извратен и грандиозен мащаб", какъвто досега не е виждан в парковете на Disney.