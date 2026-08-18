$3032 за руски войник срещу $1487 за инфраструктура: Украйна разкри цената на ударите с дронове

Украйна е изчислила средната цена на своите мисии за удари с дронове срещу Русия, като убиването или раняването на личен състав заема първо място. Украинското министерство на отбраната съобщи в понеделник, че през юни ударът срещу един руски военнослужещ е струвал на силите ѝ 3 032 долара. Атаката срещу една единица руска техника е струвала 2 674 долара, докато ударите срещу инфраструктурни обекти са стрували 1 487 долара - по-малко от половината от цената на удара срещу един войник, според данните на министерството, цитирани от BI.

Обявената цена идва на фона на усилията на Украйна през годините да направи атаките си с дронове по-рентабилни. През 2024 г. украинските войски заявиха, че са похарчили около 20 000 долара за дронове, за да убият един руски войник.

Според западни оценки Украйна убива или ранява около 30 000 руски войници месечно.

Министерството посочи, че данните са събрани от системата Mission Control – цифрова програма за командване и контрол, пусната в експлоатация през януари, която анализира мисиите, изпълнявани от дроновите сили на страната.

Киев твърди, че системата събира над 230 000 доклада всяка седмица,

като досега са регистрирани повече от 50 000 мисии.

"Mission Control даде възможност не само да се планират и записват мисии, но и да се оценява тяхната икономическа ефективност", заяви министерството в понеделник. "Например, през юни всеки долар, похарчен от Силите за отбрана за удари, е нанесъл на Русия загуби на стойност почти пет долара."

Междувременно министерството изчислява, че поддържането на един военнослужещ струва на Русия около 65 000 долара.

"Във всяка категория врагът понася разходи, които са няколко пъти по-големи от нашите", добавиха оттам.

Системата е част от усилията на Украйна да дигитализира фрагментирания си, основан на хартия процес на командване и да предостави на командирите синхронизиран оперативен обзор на войната.

Mission Control е модул в DELTA – националната система за цифрово управление на бойното поле, която събира данни от украински дронове, доклади от фронта и сателитна разузнавателна информация. DELTA обикновено приема записи за успешен удар само ако са подкрепени с видеодоказателства; Министерството на отбраната съобщи, че системата обработва над 75 000 потока на ден.

В понеделник Киев съобщи, че Mission Control позволява на екипите, управляващи дроните, да регистрират цената на оръжията, използвани при всеки удар, както и цената на руското оборудване, което те повреждат или унищожават.

"Това позволява бързо адаптиране към променящите се условия на фронта", добавиха от Киев.

Миналият месец Украйна съобщи, че през юни нейните сили са използвали DELTA, за да регистрират 6 600 удара с дронове на ден, или приблизително 200 000 удара с дронове за този месец.