Вулкан близо до най-големия град в Аляска може да избухне скоро ВИДЕО

Вулкан, намиращ се в близост до най-големия град в Аляска, показва нови признаци на активност и заради това експерти прогнозират, че се е увеличила вероятността от изригването му в следващите няколко седмици или месеци, съобщава AP.

От обсерваторията, следяща дейността на вулканите в Аляска, казаха, че при последните прелитания край планината Спър са измерили "значително повишени емисии на вулканични газове". Според учените това са признаци, че изригването е вероятно, макар и да не е сигурно, през следващите седмици или месеци.

"Очакваме да наблюдаваме по-нататъшно повишаване на сеизмичната активност, газовите емисии и нагряването на повърхността преди изригване, ако такова се случи", се казва в изявление на обсерваторията. "Подобна по-силна активност може да осигури дни до седмици допълнително предупреждение".

Вулканът е висок 3374 м, покрит е с лед и сняг и се намира на около 129 км северозападно от Анкъридж. Това е един от 53-те вулкана в Аляска, които са били активни през последните 250 години. Той има два основни кратера. Последното известно изригване от кратера на върха е било преди повече от 5000 години. От другия, който се намира на около 3 км южно от върха, е имало изригване веднъж през 1953 г. и три пъти през 1992 г., показват данни на обсерваторията.

Unrest continues at Mount Spurr (Alaska) with numerous small, shallow volcanic earthquakes detected beneath the volcano. Overflight video from Feb 7, 2025, shows small lake nestled in snowy crater. https://t.co/IOsrs5D7IP