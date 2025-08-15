Нокти „кокосово мляко“ – най-нежното предложение за края на лятото

Цветът кокосово мляко е сред най-актуалните цветове в маникюра както за горещия летен сезон, така и за есента.

Едновременно нежен, елегантен и свеж, този нюанс предразполага към разчупване на визията. Кокосово мляко може да се съчетава с всичко, отива на различен тип облекло, прическа и аксесоари.

Освежаващ, успокояващ и универсален – маникюрът кокосово мляко е истински хит!

Дали ще го матирате или ще завършите визията с лъскав топ, дали ще добавите нежно фино цвете или сърчице, изборът е ваш. С промяната само на един детайл, получавате различен маникюр.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg