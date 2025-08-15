IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нокти „кокосово мляко“ – най-нежното предложение за края на лятото

Елегантен, нежен и много шик, този маникюр ще ви отведе на тропически остров

15.08.2025 | 12:57 ч. Обновена: 15.08.2025 | 13:26 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Цветът кокосово мляко е сред най-актуалните цветове в маникюра както за горещия летен сезон, така и за есента.

Едновременно нежен, елегантен и свеж, този нюанс предразполага към разчупване на визията. Кокосово мляко може да се съчетава с всичко, отива на различен тип облекло, прическа и аксесоари.

Освежаващ, успокояващ и универсален – маникюрът кокосово мляко е истински хит!

Дали ще го матирате или ще завършите визията с лъскав топ, дали ще добавите нежно фино цвете или сърчице, изборът е ваш. С промяната само на един детайл, получавате различен маникюр.

