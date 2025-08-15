IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

Тръмп всеки момент ще пристигне в Аляска, изпрати послание на Путин

Високи залози, написа американският президент в Truth Social

15.08.2025 | 14:58 ч. Обновена: 15.08.2025 | 17:13 ч. 25
Reuters

Reuters

Доналд Тръмп публикува съобщение в социалната мрежа Truth Social малко преди да напусне Белия дом, за да се отправи към Аляска за важната среща с руския президент Владимир Путин.

“Високи залози”, написа в профила си американският президент.

Говорейки в Овалния кабинет снощи, Тръмп настоя, че Путин “няма да се забърква с него“, тъй като се стреми да разреши войната, която обеща, че ще приключи в рамките на 24 часа след завръщането му в Белия дом.

Световните лидери ще се срещнат по-късно днес във военновъздушната база Елмендорф, най-голямата американска военна база в Аляска, след което може да последва обща пресконференция.

Свързани статии

Разкрити са служителите на Белия дом, които ще пътуват до Аляска за срещата на върха. Сред тях е и политическият репортер на САЩ Джон Майкъл Рааш.

Очаква се и група от висши служители на Белия дом да пътуват с президента Тръмп до Аляска, както и някои членове на кабинета. Сред спряганите имена е и на специалният пратеник на Тръмп в Украйна и Русия Стив Уиткоф.

В социалните мрежи се появи и клип с президентския самолет Air Force One, който се подготвя за излитане.

Президентът напусна Белия дом с кортеж около 7:30 ч. сутринта източно време.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Донадл Тръмп Air Force One Аляска среща Владимир Путин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem