Тръмп всеки момент ще пристигне в Аляска, изпрати послание на Путин

Доналд Тръмп публикува съобщение в социалната мрежа Truth Social малко преди да напусне Белия дом, за да се отправи към Аляска за важната среща с руския президент Владимир Путин.

“Високи залози”, написа в профила си американският президент.

Говорейки в Овалния кабинет снощи, Тръмп настоя, че Путин “няма да се забърква с него“, тъй като се стреми да разреши войната, която обеща, че ще приключи в рамките на 24 часа след завръщането му в Белия дом.

Световните лидери ще се срещнат по-късно днес във военновъздушната база Елмендорф, най-голямата американска военна база в Аляска, след което може да последва обща пресконференция.

Разкрити са служителите на Белия дом, които ще пътуват до Аляска за срещата на върха. Сред тях е и политическият репортер на САЩ Джон Майкъл Рааш.

Очаква се и група от висши служители на Белия дом да пътуват с президента Тръмп до Аляска, както и някои членове на кабинета. Сред спряганите имена е и на специалният пратеник на Тръмп в Украйна и Русия Стив Уиткоф.

В социалните мрежи се появи и клип с президентския самолет Air Force One, който се подготвя за излитане.

Trump is expected to arrive at Joint Base Andrews to board Air Force One momentarily. Next stop, Alaska pic.twitter.com/QGzh8ZwEw6 — Jon Michael Raasch (@JMRaasch) August 15, 2025

Президентът напусна Белия дом с кортеж около 7:30 ч. сутринта източно време.