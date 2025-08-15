Шофьорка с 2,96 промила помете две коли и жена, граждани я задържаха

Пияна шофьорка се вряза в два паркирани автомобила и рани възрастна жена в пернишкия кв. „Църква“, съобщиха от полицията.

75-годишна е в болница след пътния инцидент тази сутрин.

53-годишна жена, седнала зад волана, движейки се от с. Студена посока кв. „Църква“, на ул. „Димитър Благоев“ ударила паркирана кола в близост до кофа за смет. От сблъсъка колата потеглила напред и наранила 75-годишна жена, която в този момент изхвърляла отпадъци в кофата. Водачката не спряла и продължила напред, удряйки друг паркиран лек автомобил.

Шофьорите, пътуващи зад нея видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест. Пристигналите на място полицай тествали видимо неадекватната шофьорка с техническо средство, което отчело 2,96 промила в издишания въздух. Дала е кръвна проба за химичен анализ и е задържана за до 24 ч. с полицейска мярка.