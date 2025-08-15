IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Митов: Българските пожарникари и полицаи показаха високо ниво на подготовка

Вътрешният министър показа и кадри от опожареният влак

15.08.2025 | 14:33 ч. Обновена: 15.08.2025 | 16:25 ч.
Министърът на вътрешните работи Даниел Митов изказа благодарност от бързата реакция и професионализма на екипите на 
Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“. Митов показа и снимки на опожарения товарен влак.

“Пожарът в товарен влак с цистерни с гориво край Пясъчево беше овладян бързо, без да се допусне опасност за хората в района”, добави вътрешният министър.

"С координираните действия на служителите на ОДМВР – Хасково не бяха допуснати пострадали и към момента няма опасност за населението”, добави Митов и сподели, че за пореден път българските пожарникари и полицаи са демонстрирали високо ниво на подготовка.

“Показаха ефективна координация и професионален подход при реакция на инциденти с повишен риск, с което гарантираха безопасността на хората и ограничиха материалните щети”, се казва още в съобщението на Митов.

Даниел Митов опожрен влак гориво пожар
