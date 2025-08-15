Митов: Българските пожарникари и полицаи показаха високо ниво на подготовка

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов изказа благодарност от бързата реакция и професионализма на екипите на

Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“. Митов показа и снимки на опожарения товарен влак.

“Пожарът в товарен влак с цистерни с гориво край Пясъчево беше овладян бързо, без да се допусне опасност за хората в района”, добави вътрешният министър.

"С координираните действия на служителите на ОДМВР – Хасково не бяха допуснати пострадали и към момента няма опасност за населението”, добави Митов и сподели, че за пореден път българските пожарникари и полицаи са демонстрирали високо ниво на подготовка.

“Показаха ефективна координация и професионален подход при реакция на инциденти с повишен риск, с което гарантираха безопасността на хората и ограничиха материалните щети”, се казва още в съобщението на Митов.